Cómo serán las actividades por el Día del Técnico en Hemoterapia

El viernes 14 de noviembre se celebra el Día Nacional del Técnico en Hemoterapia , por lo que se harán varias actividades en nuestra provincia desde este lunes 10 hasta el viernes próximo con un acto central en el hospital Pablo Soria .

En nuestra provincia, el Centro Regional de Hemoterapia está en la calle General Güemes 1345 en San Salvador de Jujuy. Los interesados en comunicarse pueden hacerlo al teléfono 4221259, interno 156, o vía correo electrónico a [email protected]

Promoción de la donación de sangre y stands informativos sobre las distintas terapias que se realizan en el Servicio Transfusional en coordinación con el Centro Regional de Hemoterapia e Instituciones educativas de formación. Hs 9 a 12.

Miércoles 12 de noviembre: "Técnicos de corazón - Hemoterapia en acción"

Actividades extramuros HPS junto al Centro Regional de Hemoterapia y el CePAM, con stands de promoción de la Hemodonación e informativos de las actividades que se realizan en ambas instituciones. Hs 9 a 12.

Jueves 13 de noviembre: Mural interactivo "Héroes de la cadena de vida"

Jornada de promoción de la donación de sangre y colecta en el Hospital Pablo Soria. Hs 9 a 13.

Viernes 14 de noviembre: "Los rostros de la vida segura"

Acto central a las 8 horas con izamiento de la bandera, participación de la banda de música, palabras alusivas al Día del Técnico en Hemoterapia, y stands informativos sobre las actividades que desempeñan los servicios de Hemoterapia del Hospital Pablo Soria.

Día del Técnico en Hemoterapia

El 14 de noviembre de 1914 fue la fecha en la que Luis Agote decidió hacer público su método de transfusión con sangre citratada, la primera realizada con éxito el 9 de noviembre del mismo año, y en honor a esa fecha se instituyó el día del técnico.

Día Nacional del Técnico en Hemoterapia Día Nacional del Técnico en Hemoterapia

El doctor Agote realizó ese hito médico en el Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, siendo donante un portero del Instituto. El transfundido fue un paciente afectado de tuberculosis pulmonar y el resultado del acto transfusional fue tan favorable que convenció al equipo de Agote que el problema estaba resuelto. El estudio de análisis sistemático de la sangre del enfermo en los días subsiguientes confirmó el éxito del procedimiento.

Qué hace un Técnico en Hemoterapia

Es el profesional de la Salud que realiza la obtención, estudio inmunohematológico y serológico, procesamiento manual o mecánico, conservación y transfusión de la sangre humana, componentes, derivados y productos recombinantes de acuerdo con las técnicas al más alto nivel nacional e internacional.

Los números de Jujuy de donación de sangre.

Según el Centro Regional de Hemoterapia, desde el 1 de enero del 2025 hasta el 2 de noviembre se realizaron en el sector público 10.838 transfusiones en la Red Provincial de Hemoterapia. Además, atendió a 8256 personas de las cuales 7534 pudieron hacer efectiva su donación.

Dónde donar en Jujuy

Donar sangre es seguro, se realiza con material descartable, no afecta tu salud y solo implica 15 minutos. Es la única forma de asegurar un suministro suficiente de sangre segura, es clave en tratamientos e intervenciones urgentes y permite aumentar la esperanza y calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente mortales.

Por todo ello, recordá que siempre podés donar en el Centro Regional de Hemoterapia Jujuy en Av. Snopek y Teniente Bolzán de Alto Comedero de lunes a viernes de 7 a 17 horas y sábados 8 a 13 horas.