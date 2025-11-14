Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Sigue Jujuy Florece

Arrancó este viernes 14 y se extenderá hasta el domingo 16 de noviembre, una nueva edición de “Jujuy Florece ”, la feria provincial que cada año celebra la floricultura, la biodiversidad y el amor por las plantas en San Salvador de Jujuy.

La playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre calles Otero y Gorriti, es el espacio que alberga puestos especiales para aprender de especialistas y disfrutar de espectáculos artísticos. La entrada es libre y gratuita, con actividades programadas de 8 a 21 horas.

Sigue Jujuy Florece Sigue Jujuy Florece

La agenda del sábado 15 de noviembre De 9:30 a 12:30 Extractos vegetales: opciones naturales de cuidar nuestras plantas con el Ing. Agr. Graciela Soto (Facultad de Ciencias Agrarias - UNJu).

Plantas medicinales y mezclas herbales con el Lic. Bio. Carina Sandoval (Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu).

La seguridad alimentaria en el consumo de hortalizas con el Lic. Brom. Estela Flores (Facultad de Ciencias Agrarias-UNJU).

Corredores de vida, conectando hábitats y protegiendo la biodiversidad con el Ing. Agr. Hugo Benítez Ahrendts (Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu).

Plantas nativas de Jujuy y su potencial ornamental con el Ing. Agr. Samuel Gaspar y Yerma Brian (Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu).

Microorganismos benéficos para tu huerta y jardín con el Ing. Agr. Nancy Sivila e Ing. Agr. Mariel Cerrudo (Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu).

Desde las 17 horas, el taller denominado "El jardín sustentable", con el Lic. Francisco Gutiérrez (Espacios con Alma).

Desde las 17:45, Las salvias y su utilización en el jardín sustentable con el Lic. Cecilia Nocera. Qué es Jujuy Florece La quinta edición del evento se hace organizada por la Asociación de Productores y Plantas Ornamentales de Jujuy, y ofrece una amplia exposición y venta de plantas de estación, flores, cactus, suculentas, hierbas aromáticas y productos regionales vinculados a la naturaleza. También se realizan disertaciones de profesionales sobre cultivo, diseño de jardines, compostaje y técnicas de conservación ambiental, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de proteger la biodiversidad y apoyar el trabajo de más de 70 productores jujeños.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.