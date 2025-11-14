sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 06:57
Comienza Jujuy Florece, la atractiva muestra de flores y plantas

Desde este viernes comienza en San Salvador de JujuyJujuy Florece”, la muestra de floricultura con entrada libre y gratuita

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Comienza Jujuy Florece (Archivo)

Desde este viernes 14 y hasta el domingo 16 de noviembre, se realiza en San Salvador de Jujuy una nueva edición de “Jujuy Florece ”, la feria provincial que cada año celebra la floricultura, la biodiversidad y el amor por las plantas.

Perritos en Jujuy Florece.
Los perritos enamoran en Jujuy Florece: hasta cuándo se puede ir a la exposición de flores
Día de la Flor del Lapacho Rosado.
1 de septiembre.

Día del Lapacho, la flor que pinta de colores la provincia de Jujuy

El lugar es la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre calles Otero y Gorriti, que tendrá puestos especiales para aprender de especialistas y disfrutar de espectáculos artísticos. La entrada es libre y gratuita, con actividades programadas de 8 a 21 horas.

La quinta edición del evento se hace organizada por la Asociación de Productores y Plantas Ornamentales de Jujuy, y ofrece una amplia exposición y venta de plantas de estación, flores, cactus, suculentas, hierbas aromáticas y productos regionales vinculados a la naturaleza.

Comienza Jujuy Florece (Archivo)
También se realizarán disertaciones de profesionales sobre cultivo, diseño de jardines, compostaje y técnicas de conservación ambiental, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de proteger la biodiversidad y apoyar el trabajo de más de 70 productores jujeños.

La agenda de Jujuy Florece

El sábado 15 habrá talleres de 9.30 a 12.30 horas con ingenieros de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) con temas como extractos vegetales: opciones naturales de cuidar las plantas; Plantas medicinales y mezclas herbales; La seguridad alimentaria en el consumo de hortalizas; Corredores de vida, conectando hábitats y protegiendo la biodiversidad; Plantas nativas de Jujuy y su potencial ornamental; Microorganismos benéficos para tu huerta y jardín. A las 17, El jardín sustentable y a las 17.45, Las salvias y su utilización en el jardín sustentable.

Sobre la grilla de shows, estarán presentes la banda de Jazzband del Instituto Superior de Música, la Banda de Música de la Policía de la Provincia, Jesús Rojas, el Ballet Caporal, ballets folclóricos, entre otros artistas invitados, todo con la animación de Facundo Calderón.

Comienza Jujuy Florece (Archivo)
Restricciones de tránsito y estacionamiento

La Dirección de Tránsito y Transporte implementa una restricción temporal al estacionamiento y a la circulación vehicular en el sector de la Playa de la avenida 19 de Abril, entre los puentes Juana Azurduy y Coronel Gorriti.

La medida comenzó a regir desde este jueves a partir de las 13 horas, debido a las tareas de descarga de plantas e instalación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la exposición que se debieron realizar.

Les solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal de Tránsito apostado en el lugar, con el fin de garantizar el orden y la seguridad durante la actividad.

