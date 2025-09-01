Día del Lapacho, la flor que pinta de colores la provincia de Jujuy

Cada 1 de septiembre se celebra en Jujuy el Día del Lapacho, en homenaje al lapacho rosado, declarado Flor Provincial por ley en 1988 . Este árbol, que se distingue por sus flores de tonos intensos, se convirtió en un símbolo de la identidad jujeña y anuncia con su florecer la llegada de la primavera.

El lapacho rosado, de nombre científico Handroanthus heptaphyllus, puede alcanzar entre 20 y 30 metros de altura. Su tronco robusto sostiene una copa que, durante la primavera, se llena de racimos de flores de color rosado violáceo, creando un paisaje único en plazas, calles y rutas de la provincia. Aunque a inicios de septiembre todavía no suele florecer, hacia mediados de mes comienza el espectáculo natural que anticipa la estación de los estudiantes.

En Jujuy, el lapacho rosado se desarrolla con fuerza en las zonas de los valles y las Yungas, especialmente en San Pedro, Ledesma, El Carmen, San Antonio, Palpalá y el departamento Doctor Manuel Belgrano. Su floración no solo embellece el entorno, sino que también se asocia a la llegada de celebraciones tradicionales, como la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que cada septiembre viste de colores a la provincia.

Ley provincial

El 30 de noviembre de 1988, la Legislatura de Jujuy sancionó la Ley provincial N° 4383, que declaró al lapacho rosado como Flor Provincial. Desde entonces, cada 1 de septiembre se celebra el Día del Lapacho, una fecha que invita a reconocer la importancia cultural y ambiental de este árbol en el patrimonio natural de la provincia.

Más que un árbol, el lapacho rosado se transformó en un símbolo vivo de Jujuy: un emblema que combina naturaleza, historia y tradición, y que cada año recuerda la belleza de la tierra jujeña en el mes de la primavera.