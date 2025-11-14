El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Antes del entierro, una vecina dejó un mensaje cargado de dolor y esperanza: “Daniela ya no está, nos pongamos la mano en el corazón y reflexionemos sobre a quien estamos maltratados, a quienes vemos que maltratan. No nos quedemos callados, acudamos cuando nos piden auxilio. Reflexionemos en la casa de cada uno, tanto los hombres como las mujeres tratemos de no maltratar".
daniela mamani entierro
"Vivamos en gracia de Dios para seguir adelante y cambiar la sociedad, cada uno en su espacio, cada uno con sus hijos, parejas y padres. Tengamos en cuenta esto que le pasó a Daniela, nos duele a todos, que no quede en el dolor, que nos haga reflexionar", añadió.
La comunidad de Humahuaca se unió en el pedido de Justicia por Daniela, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.
La causa continúa su curso judicial bajo la investigación de la fiscalía especializada en violencia de género, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades del principal sospechoso, quien habría mantenido una relación con la víctima.
Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.