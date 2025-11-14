El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Este viernes por la tarde, los restos de Daniela Mamaní, la joven de 31 años hallada sin vida en el barrio Gorriti el pasado martes, fueron sepultados en Humahuaca , su ciudad natal. La comunidad la despidió con profundo dolor y una fuerte manifestación de reclamo de justicia, mientras la investigación avanza bajo la hipótesis de femicidio .

Dolor. Duro testimonio de la prima de Daniela Mamaní: "Se fue por culpa de un hombre que no quiso verla libre"

Familiares, amigos y vecinos acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de la ciudad, entre lágrimas, flores y el sonido de las bandas de sikuris , que marcaron un emotivo adiós. La procesión fue también un acto de protesta y reflexión frente a la violencia de género.

Antes del entierro, una vecina dejó un mensaje cargado de dolor y esperanza: “Daniela ya no está, nos pongamos la mano en el corazón y reflexionemos sobre a quien estamos maltratados, a quienes vemos que maltratan. No nos quedemos callados, acudamos cuando nos piden auxilio. Reflexionemos en la casa de cada uno, tanto los hombres como las mujeres tratemos de no maltratar".

"Vivamos en gracia de Dios para seguir adelante y cambiar la sociedad, cada uno en su espacio, cada uno con sus hijos, parejas y padres. Tengamos en cuenta esto que le pasó a Daniela, nos duele a todos, que no quede en el dolor, que nos haga reflexionar", añadió.

La comunidad de Humahuaca se unió en el pedido de Justicia por Daniela, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.

La madrugada del martes 11 de noviembre sacudió a la provincia de Jujuy con una noticia que generó gran conmoción. En una vivienda de calle Campero del barrio Gorriti, a pocos metros de avenida El Éxodo, fue encontrada sin vida una mujer de 31 años.

Pocas horas después, familiares confirmaron que la víctima era Daniela Mamaní, una joven oriunda de Humahuaca, que residía en la capital jujeña desde hacía varios años. Aparentemente, las causas del deceso habrían sido por múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

La causa continúa su curso judicial bajo la investigación de la fiscalía especializada en violencia de género, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades del principal sospechoso, quien habría mantenido una relación con la víctima.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.