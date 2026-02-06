Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños en verano

Un fuerte temporal afectó al este de la provincia de Salta y provocó el corte total de la Ruta Nacional 16 entre las localidades de El Galpón y El Tunal. La interrupción se debe al desborde de ríos y arroyos que cruzan la traza, con agua que avanza sobre la calzada e impide la circulación vehicular.

Terrible. Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

La Ruta 16 funciona como uno de los corredores más transitados por jujeños durante el verano, ya que conecta Jujuy y Salta con Corrientes y otros destinos del litoral . El corte generó largas filas de vehículos en ambos sentidos y complicaciones para quienes viajan por turismo o razones laborales.

Las autoridades recomendaron no intentar cruzar el sector afectado y aguardar novedades oficiales sobre la reapertura del paso.

El Galpón, bajo una emergencia hídrica

El temporal impactó con fuerza en la localidad de El Galpón, donde se desplegó un operativo de emergencia ante el avance del agua en distintos barrios. Calles anegadas, viviendas inundadas y familias afectadas marcaron el panorama durante la madrugada.

El intendente brindó un mensaje a la comunidad en el que describió la situación como crítica. “Estamos con una emergencia importantísima, crítica, una situación nunca vivida en los últimos años”, expresó al confirmar que gran parte del pueblo se encuentra bajo agua.

El complejo municipal quedó habilitado como base operativa para coordinar la asistencia y centralizar las tareas de ayuda.

Pedido de colaboración y resguardo

Desde el municipio solicitaron la colaboración de vecinos que cuenten con camionetas u otros vehículos aptos para el traslado de personas y elementos de primera necesidad. El objetivo es llegar a los sectores más comprometidos por el avance del agua.

El jefe comunal también pidió a las familias que prioricen la seguridad. “Pedimos a quienes tienen agua dentro de las viviendas que pongan en cuidado todo lo que tengan y que pongan al resguardo a los chicos, llevándolos a lugares donde no haya ingreso de agua”, señaló.

El complejo municipal funciona además como centro de evacuación para quienes deban abandonar sus hogares.

El origen del desborde y la magnitud del fenómeno

Según explicaron desde la comuna, la situación no responde solo a la lluvia caída en El Galpón. El intendente precisó que el volumen de agua llega desde distintos puntos de la región. “No es solo por los 200 milímetros que han caído en El Galpón, sino por todas las lluvias de la zona”, indicó.

El escurrimiento proviene de Campo Azul, fincas aledañas y del desborde del arroyo Las Tipas, además de canales que descargan hacia el casco urbano. Todo ese caudal confluyó en la localidad y superó la capacidad de drenaje.

El agua también cruzó la Ruta Nacional 16 con fuerza, lo que obligó a cortar totalmente el tránsito en el sector cercano al pueblo.

El corte de la ruta y el desborde del arroyo Las Tipas complicaron las tareas durante la madrugada. Desde el municipio informaron que personal policial y bomberos quedaron varados mientras intentaban intervenir en la zona.

Ante este escenario, se dio aviso a organismos provinciales para reforzar la asistencia. Defensa Civil, el Ministerio de Desarrollo Social, la Policía y otras áreas fueron alertadas para sumarse al operativo.

Brigadas de búsqueda y rescate, bomberos voluntarios, concejales y equipos municipales trabajan de manera coordinada desde el centro operativo.