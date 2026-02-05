Avenida Savio: volcaron en un auto y tuvieron que ser rescatados por los bomberos

Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados

Un hombre de 36 años y una mujer de 40 sufrieron un accidente de tránsito que se registró durante la mañana de este jueves 5 de febrero, sobre avenida General Savio, en sentido norte–sur, a la altura de la pasarela Helen Keller, en el tramo de la Ruta Nacional N° 9.

Al arribar al lugar, el personal interviniente constató la presencia de un vehículo Fiat Palio, color gris, que se encontraba volcado sobre la calzada. En el interior del rodado se hallaba el conductor, un hombre de 36 años, quien debió ser rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos mediante tareas de extracción y posteriormente colocado en camilla.

Asimismo, en el asiento del acompañante se encontraba una mujer de 40 años, que también fue asistida y extraída del vehículo por el mismo personal especializado.

Ambos protagonistas del hecho fueron trasladados de manera inmediata en ambulancias del SAME al Hospital Pablo Soria, donde quedaron internados para recibir atención médica.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.09.20 PM En qué consistió el operativo de seguridad ante el accidente de tránsito En el lugar trabajó personal de Criminalística, a cargo del Sargento Primero Raúl Vilte, acompañado por la agente Analía Casimiro, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar las circunstancias del siniestro. En tanto, personal de Seguridad Vial se encargó de regular el tránsito vehicular. Finalizadas las tareas de emergencia, quedó consigna policial custodiando el rodado siniestrado hasta el arribo de la grúa, procediéndose luego al traslado del vehículo a la dependencia policial correspondiente. Posteriormente, se le realizó el test de alcoholemia al conductor, arrojando resultado negativo. Las causales del hecho continúan bajo investigación, y la principal hipótesis indica que el conductor habría perdido el control del automóvil. Las actuaciones del caso estuvieron a cargo de la Comisaría Seccional 31°, del Barrio Coronel Arias.

