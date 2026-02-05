jueves 05 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de febrero de 2026 - 19:49
Policiales.

Avenida Savio: volcaron en un auto y tuvieron que ser rescatados por los bomberos

Un hombre de 36 años junto a una mujer de 40, protagonizaron un accidente de tránsito cuando el auto en el que se trasladaban volcó en la calzada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados

Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados

Un hombre de 36 años y una mujer de 40 sufrieron un accidente de tránsito que se registró durante la mañana de este jueves 5 de febrero, sobre avenida General Savio, en sentido norte–sur, a la altura de la pasarela Helen Keller, en el tramo de la Ruta Nacional N° 9.

Lee además
Un tren chocó contra una grúa en España y hay seis heridos: es el tercer accidente en cuatro días.  
España.

Un tren chocó contra una grúa en España: es el tercer accidente en cuatro días
Tragedia Vial: murió el indentende de Quehué
Víctima.

Tragedia: un intendente de la Pampa murió en un accidente vial

Al arribar al lugar, el personal interviniente constató la presencia de un vehículo Fiat Palio, color gris, que se encontraba volcado sobre la calzada. En el interior del rodado se hallaba el conductor, un hombre de 36 años, quien debió ser rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos mediante tareas de extracción y posteriormente colocado en camilla.

Asimismo, en el asiento del acompañante se encontraba una mujer de 40 años, que también fue asistida y extraída del vehículo por el mismo personal especializado.

Ambos protagonistas del hecho fueron trasladados de manera inmediata en ambulancias del SAME al Hospital Pablo Soria, donde quedaron internados para recibir atención médica.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.09.20 PM

En qué consistió el operativo de seguridad ante el accidente de tránsito

En el lugar trabajó personal de Criminalística, a cargo del Sargento Primero Raúl Vilte, acompañado por la agente Analía Casimiro, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar las circunstancias del siniestro. En tanto, personal de Seguridad Vial se encargó de regular el tránsito vehicular.

Finalizadas las tareas de emergencia, quedó consigna policial custodiando el rodado siniestrado hasta el arribo de la grúa, procediéndose luego al traslado del vehículo a la dependencia policial correspondiente. Posteriormente, se le realizó el test de alcoholemia al conductor, arrojando resultado negativo.

Las causales del hecho continúan bajo investigación, y la principal hipótesis indica que el conductor habría perdido el control del automóvil. Las actuaciones del caso estuvieron a cargo de la Comisaría Seccional 31°, del Barrio Coronel Arias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un tren chocó contra una grúa en España: es el tercer accidente en cuatro días

Tragedia: un intendente de la Pampa murió en un accidente vial

Grave accidente en Monterrico: un motociclista sufrió la amputación de un brazo tras chocar contra un tractor

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

Lo que se lee ahora
El complejo escenario que enfrenta Agostina Páez en Brasil. video
Justicia.

La causa de Agostina Páez suma tensión en Brasil y queda al borde de la prisión preventiva

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas video
Consumo.

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas

Jueves de Compadres.
Carnaval.

Qué es el Jueves de Compadres: origen, significado y cómo se vive la tradición

Impactante choque en barrio Cuyaya: un auto se estrelló contra un poste de luz video
Jueves accidentado.

Impactante choque en barrio Cuyaya: un auto se estrelló contra un poste de luz

¿Hay que renovar el DNI en Jujuy? Qué pasa con los documentos actuales video
Trámites.

¿Hay que renovar el DNI en Jujuy? Qué pasa con los documentos actuales

Tragedia en Humahuaca: un obrero murió aplastado por un desmoronamiento de tierra
Policial.

Tragedia en Humahuaca: un obrero murió aplastado por un desmoronamiento de tierra

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel