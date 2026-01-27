Grave accidente en Monterrico: un motociclista sufrió la amputación de un brazo tras chocar contra un tractor

Accidente en Monterrico: un motociclista sufrió la amputación de un brazo tras chocar contra un tractor. (Imágen ilustrativa)

Un grave accidente de tránsito se registró en la ciudad de Monterrico durante la madrugada del lunes 26, cuando una motocicleta impactó contra el acoplado de un tractor en la Ruta Provincial 42, a la altura del barrio 12 de Octubre.

Policiales. Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Como consecuencia del choque, un hombre de 38 años sufrió la amputación de uno de sus brazos y su acompañante resultó con heridas de consideración.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana y generó un fuerte despliegue policial y sanitario en la zona. Personal de la Seccional 29 tomó intervención inmediata y aseguró el sector para permitir la asistencia médica y las tareas iniciales de investigación.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una motocicleta Corven 110 cc se encontraba sobre la calzada y que sus ocupantes presentaban heridas graves. El rodado era conducido por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por una mujer.

Según las primeras averiguaciones realizadas en el sitio, la motocicleta impactó contra el acoplado de un tractor que circulaba por la ruta. Tras el choque, el vehículo de mayor porte se dio a la fuga y abandonó la escena del accidente.

Traslado de las víctimas y estado de salud

Ambas personas recibieron asistencia de urgencia por parte del personal del nosocomio local, que realizó el traslado inicial desde el lugar del accidente. Posteriormente, el conductor ingresó a un centro de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones.

Como consecuencia del impacto, los médicos realizaron la amputación de un brazo al conductor de la motocicleta, de 38 años, quien continúa internado bajo observación médica. Su estado permanece reservado.

La mujer que lo acompañaba sufrió múltiples lesiones y permaneció internada durante varias horas. Según se informó, recibió el alta médica durante la jornada de ayer.

Búsqueda del tractor y avance de la investigación

Hasta el momento, el tractor señalado como protagonista del accidente no fue localizado. La Policía continúa con las tareas de investigación para identificar al vehículo y a su conductor. La causa quedó en manos de la autoridad judicial competente, que avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.