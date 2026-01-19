lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 20:26
San Luis.

Tragedia vial en Tucumán: un auto cayó a un canal y murieron tres personas

El accidente ocurrió en la localidad de San Luis, Tucumán, sobre la ruta provincial 303. Dos personas fueron rescatadas con vida y permanecen internadas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Trágico accidente en Tucumán al caerse un auto a un canal

Trágico accidente en Tucumán al caerse un auto a un canal

Un trágico accidente de tránsito se registró hoy lunes por la tarde en el este de la provincia de Tucumán, cuando un automóvil cayó a un canal y provocó la muerte de tres personas, mientras que otras dos resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un centro de salud.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14.30 en la localidad de San Luis, sobre la ruta provincial 303. Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional Este, un Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido oeste–este perdió el control por motivos que aún se investigan y terminó precipitándose al interior del canal.

Tragedia en Tucumán: dos personas menores de edad y una adulta fallecidas

Personal de la Comisaría de Delfín Gallo arribó al lugar y confirmó el fallecimiento de tres ocupantes del vehículo, quienes serían dos menores de edad y un adulto, de acuerdo a los primeros datos relevados en la escena. En tanto, otras dos personas fueron rescatadas con vida y trasladadas al hospital de Ralos, donde permanecen internadas con diversas lesiones.

El hecho se produjo en un contexto marcado por las intensas lluvias que afectaron a Tucumán durante los últimos días, lo que complicó el estado de rutas y caminos en distintas zonas del interior provincial.

Desde Defensa Civil indicaron que se mantiene un monitoreo permanente de la red vial y de los canales, especialmente en sectores rurales y áreas bajas, donde la transitabilidad se ve afectada por el temporal.

