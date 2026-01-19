Cayó el sospechoso del crimen de la joven encontrada en un basural de Tucumán

El hombre acusado de haber matado a Erika Antonella Álvarez , la joven cuyo cuerpo fue encontrado en un basural de Tucumán , fue arrestado en las últimas horas en territorio bonaerense tras un procedimiento encabezado por la Policía Federal Argentina . La detención tuvo lugar en el distrito de Pilar.

Se realizó una pesquisa que logró dar con el paradero del sospechoso, quien había escapado de la provincia luego del hecho ocurrido el 8 de enero . El aprehendido es Felipe Sosa , de 50 años , dedicado al rubro de la seguridad privada y con experiencia previa en el ámbito castrense .

De acuerdo con las actuaciones judiciales, el sospechoso se formó en el Colegio Militar de la Nación , del que egresó en 1998 como subteniente de Infantería . En 2003 fue pasado a retiro con el rango de teniente y más tarde habría participado en misiones operativas vinculadas a la Legión Extranjera francesa , según consignó la agencia NA .

La detención fue realizada por personal de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina , luego de que la Policía de Tucumán emitiera una alerta al confirmar que el acusado había salido de la provincia. El operativo se llevó adelante por pedido del fiscal de feria de la Unidad Fiscal de Homicidios , con el apoyo del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) , organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación .

La joven de 25 años estudiaba enfermería en la Universidad Nacional de Tucumán.

Fuentes de la Policía de Tucumán indicaron que existía un vínculo previo entre la joven y el acusado, ya que se frecuentaban y habían coincidido en distintos encuentros dentro de la provincia. Aunque aún no se difundieron de manera oficial las causas que habrían desencadenado el homicidio, la pesquisa determinó que, tras el hecho, Sosa huyó del territorio tucumano, lo que motivó la emisión de una alerta y el inicio de un operativo de localización en todo el país.

Hallazgo del cuerpo y primeras evidencias forenses

El cadáver de Erika Antonella Álvarez, de 25 años, fue encontrado el 8 de enero en un basural situado en el sector de Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán. El descubrimiento estuvo a cargo de dos mujeres que realizaban tareas de limpieza en el lugar y que dieron aviso inmediato a la Policía tras detectar una bolsa de residuos que contenía restos humanos.

El presunto asesino se había fugado de Tucumán tras el crimen del 8 de enero.

De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, la víctima falleció como consecuencia de un severo traumatismo en la cabeza y el rostro, acompañado por una dislocación cervical. El reporte forense detalló que la muerte se produjo por fuertes impactos en el cráneo y la cara, sumados a una lesión fatal en las vértebras del cuello, lo que dejó en evidencia el alto grado de violencia ejercido antes de que el cuerpo fuera abandonado.

En las primeras pericias, los investigadores observaron que el cadáver estaba atado con nudos de estilo militar, un detalle que se incorporó al expediente y cobró relevancia al analizar el perfil del sospechoso, considerando su historial castrense y experiencia en fuerzas armadas.

Simultáneamente, la Policía de Tucumán llevó a cabo un registro domiciliario en una vivienda vinculada a Sosa, donde residía su ex pareja. Según testimonios recabados, la mujer habría mostrado celos hacia la víctima, dado que Erika, por su juventud, captaba la atención del detenido durante encuentros en los que coincidían. La ex pareja quedó también bajo investigación.

Erika Antonella Álvarez tenía 25 años.

Pistas, rastreo y detención en Pilar

Durante el operativo, los efectivos incautaron un comprobante de compra de una motocicleta KTM, donde figuraban la fecha de la transacción, el nombre y la firma de una mujer que habría recibido 4 millones de pesos en efectivo. Se determinó que el sospechoso habría aportado parte del pago con una moto usada de su propiedad más dinero en efectivo para hacerse de una KTM modelo 1290S.

Con estos elementos, los investigadores constataron que en San Miguel de Tucumán solo existe un concesionario oficial de la marca, y que la persona que firmó el recibo trabajaba en el área administrativa de dicho comercio. Gracias a la identificación de la patente, se emitió un alerta que permitió registrar, mediante el sistema Anillo Digital, que la motocicleta ingresó al partido de Pilar el 13 de enero a las 11:51.

Los detalles del crimen que conmocionó a Tucumán.

Con esos datos, los agentes de la Policía Federal identificaron que un hermano del fugitivo vivía en un barrio cerrado de Pilar, lo que motivó un operativo de rastreo en la zona. Finalmente, la motocicleta apareció en los jardines del Hotel Green, en la localidad de Fátima, donde se estableció un seguimiento discreto.

Pasadas algunas horas, los efectivos divisaron a un hombre con rasgos coincidentes intentando salir del hotel. En ese momento se procedió a su detención, empleando únicamente la fuerza estrictamente necesaria.

Tras corroborar su identidad, Sosa fue trasladado a la Alcaidía Madariaga de la Policía Federal Argentina, donde permanecerá hasta su traslado a Tucumán. Durante el procedimiento también se secuestraron la motocicleta, el teléfono celular del detenido y varias prendas de vestir.

Quién es Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen.

Los detalles del crimen que conmocionó a Tucumán

El cadáver de Álvarez fue hallado el 8 de enero en un terreno de residuos ubicado en el barrio Manantial Sur. Los primeros peritajes forenses indicaron que la joven había sido víctima de un crimen marcado por una violencia extrema.

Según el informe del Cuerpo Médico Forense, la causa del fallecimiento se atribuyó a un fuerte traumatismo en el cráneo acompañado de una dislocación cervical.

Los especialistas señalaron que la víctima sufrió impactos intensos y profundos en la cabeza y el rostro, mientras que la lesión en las vértebras del cuello resultó mortal. Estos hallazgos evidencian la brutalidad con la que los agresores actuaron antes de abandonar el cuerpo en el basural.