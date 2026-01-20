martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 07:05
Solidaridad.

Tragedia vial en Aguas Calientes: la familia de los dos jóvenes que murieron necesita ayuda

Un choque frontal entre dos motos dejó dos hermanos fallecidos y dos mujeres heridas. Por lo cual, surgió un pedido solidario para ayudar a la familia.

Federico Franco
Federico Franco
Según datos preliminares de la investigación, el impacto se produjo entre dos motos que circulaban en sentidos opuestos. Una de ellas se desplazaba desde Puesto Viejo y la otra desde Aguas Calientes. De acuerdo a las primeras pericias, ambas motocicletas lo hacían sin luces al momento del choque, lo que habría contribuido al trágico desenlace.

same ambulancias
En uno de los rodados viajaban dos mujeres, quienes fueron asistidas de urgencia y trasladadas al hospital Pablo Soria. Ambas permanecen internadas con heridas de gravedad, bajo estricto control médico.

En la otra motocicleta se movilizaban dos jóvenes de entre 20 y 25 años, hermanos, quienes fallecieron en el lugar a causa de traumatismos craneoencefálicos severos, confirmaron fuentes sanitarias. El impacto fue de tal magnitud que no hubo posibilidad de reanimarlos.

Pedido de ayuda para la familia

Tras conocerse la tragedia, familiares y allegados informaron que la familia de los jóvenes fallecidos, domiciliada en Aguas Calientes, atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad económica. Por este motivo, apelan a la solidaridad de la comunidad para afrontar los gastos del sepelio.

A través de redes sociales, una usuaria difundió los datos para quienes deseen colaborar económicamente. Brenda Gutiérrez, hermana de las víctimas, expresó un mensaje de agradecimiento en medio del dolor: “Les agradecemos de corazón y Dios les devolverá el doble”, indicó.

Quienes puedan y deseen ayudar pueden hacerlo mediante el siguiente alias:

arelisullca.05

Titular: Rosalía Brisa Gutiérrez

