Tragedia vial en Aguas Calientes: la familia de los dos jóvenes que murieron necesita ayuda

Un violento choque frontal entre dos motocicletas ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó como saldo dos víctimas fatales y dos personas gravemente heridas. El siniestro se registró alrededor de las 4:30 sobre la ruta provincial 61, a la altura de finca Parra, en un tramo que conecta las localidades de Puesto Viejo y Aguas Calientes.

Según datos preliminares de la investigación, el impacto se produjo entre dos motos que circulaban en sentidos opuestos. Una de ellas se desplazaba desde Puesto Viejo y la otra desde Aguas Calientes. De acuerdo a las primeras pericias, ambas motocicletas lo hacían sin luces al momento del choque, lo que habría contribuido al trágico desenlace.

En uno de los rodados viajaban dos mujeres, quienes fueron asistidas de urgencia y trasladadas al hospital Pablo Soria. Ambas permanecen internadas con heridas de gravedad, bajo estricto control médico.

En la otra motocicleta se movilizaban dos jóvenes de entre 20 y 25 años, hermanos, quienes fallecieron en el lugar a causa de traumatismos craneoencefálicos severos, confirmaron fuentes sanitarias. El impacto fue de tal magnitud que no hubo posibilidad de reanimarlos.

Pedido de ayuda para la familia

Tras conocerse la tragedia, familiares y allegados informaron que la familia de los jóvenes fallecidos, domiciliada en Aguas Calientes, atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad económica. Por este motivo, apelan a la solidaridad de la comunidad para afrontar los gastos del sepelio.

A través de redes sociales, una usuaria difundió los datos para quienes deseen colaborar económicamente. Brenda Gutiérrez, hermana de las víctimas, expresó un mensaje de agradecimiento en medio del dolor: “Les agradecemos de corazón y Dios les devolverá el doble”, indicó.

Quienes puedan y deseen ayudar pueden hacerlo mediante el siguiente alias:

arelisullca.05

Titular: Rosalía Brisa Gutiérrez