Dos muertos en un choque de motos en Aguas Calientes

Fatal accidente en Aguas Calientes

Un choque frontal entre dos motocicletas en la ruta provincial 61, a la altura de finca Parra, dejó dos víctimas fatales y dos heridos graves durante la madrugada de este domingo alrededor de las 4:30. El siniestro ocurrió entre motos que venían en sentidos opuestos –una desde Puesto Viejo y otra desde Aguas Calientes–, ambas sin luces según datos preliminares de la investigación que se lleva a cabo.

Detalles de las víctimas En una moto viajaban dos mujeres, trasladadas con heridas graves al hospital Pablo Soria donde permanecen internadas. La otra llevaba dos jóvenes de entre 20 y 25 años, familiares entre sí, quienes fallecieron en el lugar por traumatismos craneoencefálicos severos, confirmaron fuentes sanitarias. Personal de investigación recolecta pericias para esclarecer el hecho.

SAME Frenó de golpe sobre ruta 9 y un termo de agua hirviendo cayó sobre la pierna de un niño Ruta señalada como peligrosa Vecinos de Aguas Calientes señalaron que el tramo donde sucedió este siniestro es un punto negro nocturno por falta de iluminación y alta velocidad. La policía provincial trabaja en el relevamiento y corte parcial de la RP61, mientras se esperan resultados toxicológicos para completar causas del accidente vial.

