6 de febrero de 2026 - 13:55
Policiales.

Grave choque entre una moto y un auto: a un hombre le amputaron el pie

El choque ocurrió este viernes en la esquina de avenida Presidente Perón y Brasil de San Pedro de Jujuy. El motociclista está grave.

Redacción de TodoJujuy
Choque en San Pedro de Jujuy.

Choque en San Pedro de Jujuy.

Según la información oficial, el siniestro involucró a una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos y un automóvil Volkswagen Passat de color gris. Por motivos que se investigan, ambos vehículos colisionaron en ese sector de la ciudad.

El impacto fue de gran magnitud y provocó consecuencias severas para el conductor del rodado menor.

Estado de los conductores tras el choque

El motociclista, un hombre de 45 años, sufrió una lesión gravísima con amputación traumática del pie derecho a la altura del tobillo. Personal del SAME asistió al herido en el lugar y realizó su traslado de urgencia al hospital.

El conductor del automóvil, un joven de 24 años, no presentó lesiones. El vehículo registró daños materiales en el lateral izquierdo, de acuerdo al parte policial.

Ambos protagonistas permanecieron a disposición de las autoridades para las actuaciones correspondientes.

Intervención policial y sanitaria

En el lugar trabajó personal policial bajo la supervisión del subinspector Juan Zárate, quien inició las actuaciones de rigor. También intervino el médico Mauro Cabrera, conforme al procedimiento habitual en este tipo de hechos.

El conductor del automóvil fue trasladado a la Comisaría Seccional 35 para cumplir con los pasos administrativos y legales previstos.

La zona permaneció parcialmente restringida durante el operativo, con circulación reducida por algunos minutos.

Resultados de alcoholemia e investigación

A los conductores se les practicaron los test de alcoholemia. El examen arrojó resultado negativo para el conductor del automóvil, mientras que el motociclista dio positivo, según informaron fuentes oficiales.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se iniciaron actuaciones sumarias de prevención para determinar las circunstancias del siniestro y establecer responsabilidades.

La investigación continúa con el relevamiento de pruebas y testimonios en el lugar del hecho.

