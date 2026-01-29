jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 13:59
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Un colectivo, un utilitario y un vehículo de Seguridad Vial protagonizaron un siniestro a la altura de un conocido boliche. Piden evitar la zona.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Triple choque en Jujuy
Según la información disponible, el choque tuvo como protagonistas a un colectivo de transporte de pasajeros, un vehículo utilitario y un auto perteneciente a Seguridad Vial. Por el momento, no trascendió información oficial sobre personas heridas ni sobre las causas que derivaron en el impacto.

El tránsito se vio afectado en uno de los principales accesos a la capital jujeña, lo que motivó recomendaciones para evitar circular por el sector hasta que finalicen las tareas de ordenamiento y despeje.

Embed - TRIPLE CHOQUE EN EL ACCESO SUR DE SAN SALVADOR DE JUJUY

Operativo y circulación reducida

Tras el choque, personal de Seguridad Vial trabajó en la zona para señalizar el sector y ordenar el tránsito. La presencia de los vehículos sobre la calzada generó circulación reducida y demoras, especialmente en sentido norte-sur.

Automovilistas que transitaban por el lugar reportaron congestión y maniobras de desvío, mientras se aguardaba la intervención de los servicios correspondientes para retirar los rodados involucrados.

Hasta el momento, no se emitió un parte oficial que confirme el estado de los ocupantes de los vehículos ni si fue necesaria la asistencia médica.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Por  María Florencia Etchart

