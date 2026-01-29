Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Un siniestro vial que involucró a tres vehículos se registró este martes sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso sur de San Salvador de Jujuy, a la altura de un reconocido boliche de la zona. El hecho generó demoras en la circulación y obligó a desplegar un operativo preventivo en el lugar.

Según la información disponible, el choque tuvo como protagonistas a un colectivo de transporte de pasajeros, un vehículo utilitario y un auto perteneciente a Seguridad Vial. Por el momento, no trascendió información oficial sobre personas heridas ni sobre las causas que derivaron en el impacto.

El tránsito se vio afectado en uno de los principales accesos a la capital jujeña, lo que motivó recomendaciones para evitar circular por el sector hasta que finalicen las tareas de ordenamiento y despeje.

Embed - TRIPLE CHOQUE EN EL ACCESO SUR DE SAN SALVADOR DE JUJUY Operativo y circulación reducida Tras el choque, personal de Seguridad Vial trabajó en la zona para señalizar el sector y ordenar el tránsito. La presencia de los vehículos sobre la calzada generó circulación reducida y demoras, especialmente en sentido norte-sur. Automovilistas que transitaban por el lugar reportaron congestión y maniobras de desvío, mientras se aguardaba la intervención de los servicios correspondientes para retirar los rodados involucrados. Hasta el momento, no se emitió un parte oficial que confirme el estado de los ocupantes de los vehículos ni si fue necesaria la asistencia médica.

