Tragedia vial en La Matanza: un joven atropelló a un hombre frente a su familia

Un hecho lamentable ocurrió este martes en Isidro Casanova , en el partido bonaerense de La Matanza , cuando un joven de 18 años perdió el dominio de su auto y atropelló a dos hombres que permanecían de espaldas sobre la calzada , cerca de un vehículo estacionado .

Como consecuencia del choque , uno de los afectados, identificado como Edwin Edgar Huaranca , de 37 años , murió en el hospital adonde había sido trasladado con heridas graves , mientras que su esposa sufrió lesiones leves y permanece fuera de peligro .

En un primer momento, la fiscal Mariana Sogno , a cargo de la UFI N° 6 departamental , imputó al conductor por lesiones culposas , pero tras confirmarse el deceso de Huaranca , modificó la carátula a homicidio culposo .

Según informaron fuentes policiales , el accidente ocurrió cerca de las 19 en la intersección de Anatole France y Danubio , frente a un comercio de aberturas .

Así quedaron los autos involucrados en el accidente de Isidro Casanova.

El material audiovisual que ilustra esta nota, captado por una cámara de seguridad ubicada en la cuadra, muestra a Huaranca, vestido de negro y acompañado por su esposa, estacionando su vehículo frente al comercio, descendiendo del mismo y acercándose al baúl para abrirlo.

Todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que, de manera repentina, un Peugeot 208 negro ingresó descontrolado a la escena y embistió de costado a las víctimas. Mientras Huaranca quedó atrapado y aplastado contra su propio auto, su esposa logró esquivar el golpe directo: el impacto se amortiguó contra una camioneta utilitaria blanca y terminó cayendo sobre la vereda, sufriendo lesiones menos graves.

Tras recibir el alerta del 911 sobre el incidente, efectivos de la Comisaría San Alberto de la Policía Bonaerense se desplazaron al lugar y constataron que tanto Huaranca como su esposa habían resultado afectados por el choque. Asimismo, un tercero que se encontraba dentro de su vehículo sufrió lesiones leves.

Traslado al hospital y consecuencias del accidente

Las personas involucradas fueron trasladadas en ambulancia al hospital Paroissien, en La Matanza, donde los médicos atendieron de urgencia a Huaranca, quien lamentablemente no sobrevivió. Por su parte, su esposa salió ilesa, y el otro hombre, también de 37 años, solo sufrió heridas superficiales y pudo recibir el alta médica poco después.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Sogno, quien inicialmente imputó al conductor del Peugeot 208, identificado como T.G.M., por lesiones culposas. No obstante, el fallecimiento de Huaranca llevó a modificar la carátula a homicidio culposo.

Avance de la investigación y medidas de la fiscalía

Según fuentes vinculadas al expediente, la fiscal ordenó una serie de diligencias para esclarecer lo ocurrido, que incluyeron la toma de declaraciones, la elaboración del acta correspondiente, la inspección del lugar del siniestro y de los vehículos involucrados, el secuestro de los automóviles, la notificación formal de la causa y la solicitud de las historias clínicas de las personas afectadas.

Norma, la esposa de Huaranca, habló este jueves con la prensa y relató que fue testigo del fuerte choque. También mencionó que se encontraba acompañada por sus hijas cuando ocurrió el siniestro. “Fuimos a retirar unas cosas mi pareja, mis hijas y yo a la casa de un amigo”, contó visiblemente afectada.