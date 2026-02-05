Tragedia en Humahuaca: un obrero murió aplastado por un desmoronamiento de tierra

Un fatal accidente laboral se registró en la tarde del miércoles en el barrio San José de la ciudad de Humahuaca, donde un trabajador perdió la vida mientras realizaba tareas de colocación de caños. El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, generando conmoción entre los vecinos de la zona.

Humahuaca Humahuaca Desprendimiento de tierra en una zanja Según las primeras informaciones, una empresa se encontraba ejecutando trabajos de instalación de cañerías y contaba con varios operarios afectados a la tarea. En un determinado momento, y por causas que aún se intentan establecer, se habría producido un desprendimiento de tierra, provocando que uno de los trabajadores quedara sepultado en el interior de la zanja.

Intenso operativo de rescate Los primeros en arribar al lugar fueron integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes iniciaron de inmediato las tareas de rescate. Posteriormente se sumaron Bomberos de la Policía de la Provincia y personal del SAME, que trabajaron de manera coordinada en un arduo operativo para remover la tierra y lograr acceder al trabajador.

Confirmación del deceso Una vez rescatado, los equipos de emergencia realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) correspondientes. Sin embargo, y pese a los esfuerzos desplegados, se confirmó que el obrero ya no presentaba signos vitales.

Investigación en curso Tras el lamentable desenlace, quedaron a cargo las tareas periciales para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Intervienen las autoridades competentes para avanzar con la investigación del hecho.

