Un hombre murió tras ser apuñalado por su pareja en Humahuaca

Un hombre de 31 años perdió la vida luego de recibir una puñalada durante un episodio ocurrido en una vivienda del barrio Tupac Amaru, en la ciudad de Humahuaca. El hecho se registró el viernes y derivó en la detención de una mujer de 41 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el episodio se produjo en el interior del domicilio que ambos compartían. Por motivos que aún se intentan esclarecer, se generó una discusión que terminó con una agresión con arma blanca. La víctima sufrió una herida profunda en la zona del tórax.

Luego del hecho, personal policial de la Seccional 15° acudió al lugar tras recibir un llamado de alerta. Minutos después, una ambulancia del SAME trasladó al hombre hasta el hospital local, donde ingresó en estado crítico.

A pesar de los esfuerzos médicos, el paciente falleció horas más tarde como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la herida recibida. El deceso se produjo mientras permanecía internado bajo observación.

Intervención judicial y detención Tras confirmarse el fallecimiento, la Justicia ordenó la detención de la mujer señalada como presunta autora del hecho. La causa quedó inicialmente caratulada como homicidio agravado por el vínculo. En el marco de la investigación, la Fiscalía solicitó informes a organismos locales con el objetivo de reconstruir el contexto previo al episodio. También se avanzó con la toma de declaraciones testimoniales y el relevamiento de pruebas en el lugar. Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial, mientras se analizan los elementos reunidos para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La mujer permanece detenida a disposición del Juzgado de Control, a la espera de nuevas medidas procesales.

