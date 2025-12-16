martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 10:23
Interior.

Indignación en Humahuaca: grafitearon el Secundario Nº25 y reclaman mayor iluminación

La comunidad del Secundario Nº25 de Humahuaca manifestó su indignación tras darse con grafitis en una de las paredes del frente del edificio.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Grafitis en el Secundario Nº25 de Humahuaca&nbsp;

Grafitis en el Secundario Nº25 de Humahuaca 

Un nuevo hecho de vandalismo generó malestar en la comunidad educativa de Humahuaca. Durante el fin de semana, el edificio del Colegio Secundario Nº 25 fue blanco de grafitis, una situación que se habría producido durante la noche del sábado y que reavivó el reclamo por mayor iluminación y seguridad en el sector.

Grafiti en el Secundario Nº25 de Humahuaca
Grafiti en el Secundario Nº25 de Humahuaca

Grafiti en el Secundario Nº25 de Humahuaca

Daños en el edificio escolar

Las pintadas fueron detectadas en las paredes externas de la institución, afectando la fachada del establecimiento. Según se informó, el hecho ocurrió en horas nocturnas, momento en el que la zona presenta escasa visibilidad, lo que habría facilitado el accionar de quienes realizaron los grafitis.

Reclamo por más iluminación

Ante lo sucedido, desde la comunidad educativa insistieron en la necesidad de reforzar la iluminación en el área donde se encuentra ubicado el colegio. Señalaron que la falta de luz no solo expone al edificio a hechos vandálicos, sino que también genera preocupación entre docentes, estudiantes y vecinos que transitan por el lugar.

Fondos de la cooperadora para reparar los daños

Desde la institución indicaron que, para poder reparar los daños ocasionados, será necesario gestionar recursos a través de la cooperadora escolar. Esto implica destinar fondos propios para volver a pintar y dejar en condiciones el edificio, lo que representa un esfuerzo adicional para la comunidad educativa.

Hechos reiterados en espacios públicos

Este episodio no sería un caso aislado. Vecinos señalaron que en otros espacios públicos de Humahuaca se registraron situaciones similares en los últimos tiempos. La reiteración de estos hechos vuelve a poner en agenda la necesidad de medidas preventivas que eviten nuevos daños al patrimonio público de la ciudad.

