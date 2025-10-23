Operativo de rescate en Humahuaca: turistas de Buenos Aires se habían perdido en Peña Blanca

Un hombre, su hijo y un amigo, oriundos de la provincia de Buenos Aires, fueron rescatados en el paraje Peña Blanca – Sector Antigal, en el departamento Humahuaca.

Los turistas realizaban una caminata recreativa cuando, al caer la tarde, se desorientaron y perdieron el sendero de regreso, por lo que uno de ellos logró comunicarse con la Guardia Urbana para pedir ayuda.

Paraje Peña Blanca - Humahuaca Paraje Peña Blanca - Humahuaca Rápido operativo de búsqueda y rescate Tras recibir el llamado de auxilio, personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional N°3, de la Comisaría N°15 y del Cuartel de Bomberos activaron un operativo conjunto para localizar a los visitantes.

Gracias a la coordinación y el trabajo en equipo de las fuerzas de seguridad, el grupo fue encontrado horas más tarde, sin lesiones y en buen estado de salud, aunque visiblemente cansados por el tiempo transcurrido en la zona.

Recomendaciones ante estas situaciones Una vez rescatados, los turistas fueron trasladados a un lugar seguro y manifestaron su agradecimiento al personal interviniente por la rápida respuesta. Desde la Policía de la Provincia se recordó la importancia de no aventurarse en senderos desconocidos sin guía local ni los elementos básicos de orientación, especialmente en zonas de difícil acceso como Peña Blanca, donde las condiciones del terreno y la falta de señal pueden complicar la ubicación.

