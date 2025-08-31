Policía y bomberos realizaron rescate a mujer en zona remota de Tilcara

Según informaron fuentes oficiales, la víctima se encontraba en un sector de difícil acceso, con senderos abruptos y pendientes pronunciadas , lo que obligó a los efectivos a trasladarla a pie y en camilla a pulso durante varias horas, en condiciones de total oscuridad y con bajas temperaturas.

El traslado concluyó exitosamente al llegar a un punto seguro, desde donde la mujer fue derivada al hospital de Tilcara , donde recibió atención médica especializada y su estado fue reportado como estable.

image

La Jefatura de Policía de Jujuy emitió un comunicado destacando la actuación del personal interviniente, resaltando el profesionalismo, la valentía y el compromiso demostrado en el operativo. Asimismo, se subrayó la coordinación con bomberos y personal sanitario, fundamental para garantizar la seguridad de la víctima y del equipo durante toda la operación.

Este rescate pone de relieve el arduo trabajo diario de las fuerzas de seguridad en Jujuy, especialmente en regiones de difícil acceso, y reafirma la labor de asistencia que realizan más allá de la prevención del delito, abarcando situaciones de emergencia y protección civil. La comunidad local expresó su reconocimiento y orgullo por la intervención de los efectivos, que actuaron con eficiencia y dedicación en circunstancias de riesgo extremo.