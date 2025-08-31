Policía y bomberos realizaron rescate a mujer en zona remota de Tilcara

La noche del 30 de agosto, personal de la policía de Jujuy, acompañado por bomberos voluntarios y equipos sanitarios, concretó un operativo de rescate de alta complejidad en la zona de Las Ánimas, en la Quebrada de Humahuaca, para asistir a una mujer de 42 años que se encontraba en situación de riesgo.
Según informaron fuentes oficiales, la víctima se encontraba en un sector de difícil acceso, con senderos abruptos y pendientes pronunciadas, lo que obligó a los efectivos a trasladarla a pie y en camilla a pulso durante varias horas, en condiciones de total oscuridad y con bajas temperaturas.
El traslado concluyó exitosamente al llegar a un punto seguro, desde donde la mujer fue derivada al hospital de Tilcara, donde recibió atención médica especializada y su estado fue reportado como estable.
La Jefatura de Policía de Jujuy emitió un comunicado destacando la actuación del personal interviniente, resaltando el profesionalismo, la valentía y el compromiso demostrado en el operativo. Asimismo, se subrayó la coordinación con bomberos y personal sanitario, fundamental para garantizar la seguridad de la víctima y del equipo durante toda la operación.
Este rescate pone de relieve el arduo trabajo diario de las fuerzas de seguridad en Jujuy, especialmente en regiones de difícil acceso, y reafirma la labor de asistencia que realizan más allá de la prevención del delito, abarcando situaciones de emergencia y protección civil. La comunidad local expresó su reconocimiento y orgullo por la intervención de los efectivos, que actuaron con eficiencia y dedicación en circunstancias de riesgo extremo.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.