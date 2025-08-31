domingo 31 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de agosto de 2025 - 16:20
Operativo.

Policía y bomberos realizaron rescate a mujer en zona remota de Tilcara

Policía, bomberos y personal sanitario rescataron a una mujer de 42 años en Las Ánimas, Tilcara, trasladándola por un terreno difícil hasta el hospital.

Por  Verónica Pereyra
540504585_122234562266082720_8063740316702942909_n
Lee además
increible rescate de mas de 40 personas atrapadas en la nieve camino a paso jama
Chile.

Increíble rescate de más de 40 personas atrapadas en la nieve camino a Paso Jama
Rescate de un peón rural.
Puna.

Increíble rescate en Rinconada de un hombre que quedó inmóvil y se arrastraba

image

El traslado concluyó exitosamente al llegar a un punto seguro, desde donde la mujer fue derivada al hospital de Tilcara, donde recibió atención médica especializada y su estado fue reportado como estable.

image

La Jefatura de Policía de Jujuy emitió un comunicado destacando la actuación del personal interviniente, resaltando el profesionalismo, la valentía y el compromiso demostrado en el operativo. Asimismo, se subrayó la coordinación con bomberos y personal sanitario, fundamental para garantizar la seguridad de la víctima y del equipo durante toda la operación.

Este rescate pone de relieve el arduo trabajo diario de las fuerzas de seguridad en Jujuy, especialmente en regiones de difícil acceso, y reafirma la labor de asistencia que realizan más allá de la prevención del delito, abarcando situaciones de emergencia y protección civil. La comunidad local expresó su reconocimiento y orgullo por la intervención de los efectivos, que actuaron con eficiencia y dedicación en circunstancias de riesgo extremo.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Increíble rescate de más de 40 personas atrapadas en la nieve camino a Paso Jama

Increíble rescate en Rinconada de un hombre que quedó inmóvil y se arrastraba

El rescate dramático de un ternero que quedó atrapado en un árbol emocionó a todos en redes

El video del emotivo rescate de un perro atrapado en una represa en El Carmen

Tragedia en Cochinoca: falleció un dirigente comunero en un siniestro vial

Lo que se lee ahora
Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 100 km por hora para este domingo: en qué zonas

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 100 km por hora para este domingo: en qué zonas

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy y Central Norte juegan un clásico clave
Expectativa.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy y Central Norte juegan un clásico clave

Presunto asesino serial. video
Crimen.

Caso Matías Jurado: la relación con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Festejos por el Día de la Niñez en Alto Comedero
Diversión y contención.

Festejos, juegos y educación por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Uno por uno, todos los aumentos que se aplicarán en Septiembre 2025
Argentina.

Uno por uno, todos los aumentos que se aplicarán en Septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel