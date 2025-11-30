Rescataron a un hombre de 86 años con desnutrición y en grave estado de salud en Humahuaca

La intervención comenzó tras el pedido del Agente Sanitario de Coraya, quien alertó sobre la situación del paciente, que presentaba signos de desnutrición y severas dificultades motrices.
Ante la urgencia, personal del Cuartel de Bomberos Humahuaca de la Policía de Jujuy se trasladó hasta el lugar. Debido a las características del terreno —una zona con accesos complicados y caminos abruptos— los rescatistas utilizaron una angarilla y una camilla especial para inmovilizar al adulto mayor y garantizar un traslado seguro.
El equipo trabajó de manera conjunta con personal del SAME y agentes sanitarios, quienes esperaban en un punto accesible para continuar la asistencia médica. El hombre pudo ser llevado hasta una ambulancia para recibir atención especializada.