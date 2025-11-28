viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 17:28
Lanús.

Detienen a una adolescente de 16 años acusada de apuñalar y matar a su novio

La joven estaba prófuga y la encontraron en la casa de un familiar. Ocurrió en Remedios de Escalada y fue capturada en un operativo policial en La Matanza.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Apuñaló a su novio y escapó.

Apuñaló a su novio y escapó.

Una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio de 20 y escapó.
La víctima fue identificada como Santiago Nahuel López Monte de 21 años y el hecho ocurrió en la vivienda de él Remedios de Escalada, Lanús. El joven murió por heridas de arma blanca en el pecho, constatadas por los médicos que atendieron la emergencia.

Horror en Lanús - una joven apuñaló a su novio

La huida y llamada al 911 con versión falsa

Tras cometer el crimen, la joven llamó al 911 intentando hacer pasar el ataque por un accidente, diciendo que su novio se había lastimado con las rejas de la entrada. Alertó a los médicos sobre el traslado, pero minutos después escapó aprovechando un descubierto.

Hasta ese entonces era la única sospechosa en el caso lo que días después se termina confirmando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1994040477419475259&partner=&hide_thread=false

La detención en La Matanza

La menor fue intensamente buscada hasta que fue detenida en la casa de un tío, en un operativo policial realizado en La Matanza. Permanecía prófuga desde el momento de la huida tras el hecho.

Antecedentes de violencia de la joven

Familiares de la víctima denunciaron que la joven había ejercido violencia anteriormente contra Santiago López Monte. El caso generó conmoción y es investigado bajo la Fiscalía especializada de Lanús, donde trabajan en preservar la escena y recolectar pruebas.

El testimonio de la familia de la víctima

Miguel, hermano de la víctima, rompió el silencio luego de la muerte de su hermano: “Me llama mi mamá que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le había cortado el dedo, porque es una mujer muy violenta”.

El hombre especificó que la familia de la joven tiene relación con el narcotráfico: “Cuando llegamos mi hermano estaba tirado. Acá no murió. Vinieron a la casa de mi mamá, cascotearon todos los vidrios”.

