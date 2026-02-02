Día de la Candelaria: el origen y significado

Este lunes 2 de febrero , la comunidad cristiana conmemora el Día de la Candelaria , una de las efemérides religiosas más antiguas del calendario litúrgico. La celebración recuerda un pasaje central del Evangelio: la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén , cuarenta días después de su nacimiento.

Servicios. Corte programado de agua en Palpalá este lunes: qué zonas se verán afectadas

Según la tradición bíblica, María y José llevaron a Jesús al templo para cumplir con la ley judía, donde fue reconocido por Simeón como la “luz para iluminar a las naciones” , concepto que dio origen al nombre de la festividad.

La palabra Candelaria proviene de las candelas o velas , que ocupan un lugar central en esta fecha. En muchas iglesias se realiza la bendición de las velas , símbolo de Cristo como luz del mundo y de la fe que guía a los creyentes.

En la liturgia cristiana, el 2 de febrero también se conoce como la Fiesta de la Presentación del Señor , y marca el cierre simbólico del ciclo de celebraciones navideñas.

Virgen de la Candelaria Virgen de la Candelaria

Una celebración con fuerte tradición popular

Más allá del aspecto estrictamente religioso, el Día de la Candelaria tiene una fuerte impronta cultural y popular en distintos países. En América Latina, especialmente en México, Bolivia y Perú, la fecha se asocia a celebraciones comunitarias, comidas típicas y rituales heredados del sincretismo entre el cristianismo y las tradiciones indígenas.

En muchos hogares, esta jornada también está vinculada a promesas, agradecimientos y pedidos de protección, manteniendo viva una costumbre que atraviesa generaciones.

Día central de la Virgen de la Candelaria

El 2 de febrero se vive el día central en honor a la Virgen de la Candelaria en Humahuaca, con una intensa agenda desde la madrugada. A las 4.30 se realiza el repique de campanas que anuncia la jornada festiva.

Las misas se celebran a las 5.30, 6.30 y 7.30 en el complejo, seguidas a las 9 por el acto cívico. A las 9.30 se lleva adelante la solemne eucaristía, considerada la misa central, en la explanada del Monumento a los Héroes de la Independencia.

Por la tarde, a las 15, se concreta la tradicional procesión con la imagen de la Virgen de la Candelaria y las imágenes visitantes, con un recorrido por las calles Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Belgrano, Tierra del Fuego y Buenos Aires, hasta el atrio de la iglesia.

A las 17 se celebra la misa del peregrino en el atrio de la Iglesia Catedral, uno de los últimos actos del día central.

image

Oración a la Virgen de la Candelaria

Tierna Madre y Reina de Humahuaca,

que desde hace casi cuatro siglos

elegiste este trono de gracia y bendiciones,

venimos hoy a tus pies

para implorar las gracias

que necesitamos.

Madre querida,

no nos desampares,

abre tu manto y cúbrenos.

Míranos con ojos de compasión,

nos consagramos a ti,

te prometemos estar siempre

unidos por la fe y el amor.

Tu imagen milagrosa nos da confianza.

¡Oh, Virgen de la Candelaria!,

guíanos en esta vida y sálvanos

en la hora de la muerte. Amén.