Humahuaca inicia las celebraciones en honor a la Virgen de la Candelaria

Humahuaca da inicio a las actividades religiosas en honor a la Virgen de la Candelaria, patrona de la Prelatura, con un amplio cronograma que convoca a fieles de toda la Quebrada y de distintos puntos de la provincia . Bajo el lema 2026 “Con María renovados para la misión”, las celebraciones combinan actos litúrgicos, expresiones de fe popular y encuentros comunitarios que refuerzan una devoción con casi cuatro siglos de historia.

Las actividades se desarrollan durante varias jornadas y tienen como eje la oración, la participación de las familias y la presencia de peregrinos que llegan a la ciudad histórica para acompañar a la imagen venerada. El calendario incluye peregrinaciones, rosarios, novenas y misas en distintos horarios y espacios de Humahuaca.

La Virgen de la Candelaria ocupa un lugar central en la identidad religiosa y cultural de la región , con una devoción que se transmite de generación en generación y que cada año convoca a una multitud.

El inicio formal de las actividades se concreta el domingo 18 de enero con la peregrinación de la imagen de la Virgen de la Candelaria hacia Calete. Esta caminata reúne a fieles que acompañan la imagen en un clima de recogimiento y oración.

A las 12 del mediodía se celebra la misa en Calete, uno de los primeros momentos litúrgicos destacados del calendario. La peregrinación marca el comienzo de una serie de actos que se extienden durante varias semanas en Humahuaca.

Horarios de novena y celebraciones

El viernes 23 de enero se realiza la salutación a la Virgen de la Candelaria, uno de los momentos más esperados por la comunidad. A las 15 tiene lugar el rezo del santo rosario, seguido por la bajada de la imagen desde su camarín y el saludo del pueblo a la Virgen.

Durante la noche, a las 20.30, comienza la novena de jóvenes, una propuesta que convoca a las nuevas generaciones a vivir la celebración desde la oración y el compromiso comunitario.

Desde el sábado 24 de enero y hasta el domingo 1 de febrero se desarrolla la novena con actividades diarias. El cronograma incluye rezo de la novena a las 7, seguido por la santa misa a las 7.30. Luego, a las 9 se reza nuevamente la novena y a las 9.30 se celebra otra misa.

Al mediodía, a las 12, se realiza el rezo del Ángelus. Por la tarde, a las 16, tiene lugar la novena de niños, mientras que a las 18.30 se reza la novena general y a las 19 se celebra la misa. La jornada cierra a las 20.30 con la novena de jóvenes.

Novena de la Virgen de la Candelaria Novena de la Virgen de la Candelaria.

Día central de la Virgen de la Candelaria

El 2 de febrero se vive el día central en honor a la Virgen de la Candelaria, con una intensa agenda desde la madrugada. A las 4.30 se realiza el repique de campanas que anuncia la jornada festiva.

Las misas se celebran a las 5.30, 6.30 y 7.30 en el complejo, seguidas a las 9 por el acto cívico. A las 9.30 se lleva adelante la solemne eucaristía, considerada la misa central, en la explanada del Monumento a los Héroes de la Independencia.

Por la tarde, a las 15, se concreta la tradicional procesión con la imagen de la Virgen de la Candelaria y las imágenes visitantes, con un recorrido por las calles Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Belgrano, Tierra del Fuego y Buenos Aires, hasta el atrio de la iglesia.

A las 17 se celebra la misa del peregrino en el atrio de la Iglesia Catedral, uno de los últimos actos del día central.

Oración a la Virgen de la Candelaria

Tierna Madre y Reina de Humahuaca,

que desde hace casi cuatro siglos

elegiste este trono de gracia y bendiciones,

venimos hoy a tus pies

para implorar las gracias

que necesitamos.

Madre querida,

no nos desampares,

abre tu manto y cúbrenos.

Míranos con ojos de compasión,

nos consagramos a ti,

te prometemos estar siempre

unidos por la fe y el amor.

Tu imagen milagrosa nos da confianza.

¡Oh, Virgen de la Candelaria!,

guíanos en esta vida y sálvanos

en la hora de la muerte. Amén.