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18 de marzo de 2026 - 11:02
Jujuy.

BEGU: "Estamos a la espera de que las instituciones nos envíen los listados"

Mientras aguardan datos de escuelas, autoridades aclaran qué pasa con DNI, SUBE, demoras y quiénes acceden al beneficio

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
BEGU: Estamos a la espera de que las instituciones nos envíen los listados

BEGU: "Estamos a la espera de que las instituciones nos envíen los listados"

En San Salvador de Jujuy, el trámite del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) registra alta demanda en los primeros días de inscripción. Las autoridades informan que el sistema depende del envío de listados por parte de las instituciones educativas.

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El problema impacta de forma directa en los estudiantes, que no logran avanzar en el formulario cuando su institución no figura en el sistema.

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Listados escolares: el paso que define la inscripción

El BEGU funciona con un registro previo que cada establecimiento debe enviar. Ese listado habilita a los alumnos dentro del sistema.

Cuando el colegio no aparece, el motivo es claro: la institución aún no carga los datos. Esta situación se repite en distintos niveles educativos.

Desde el área piden a los estudiantes que consulten en sus escuelas y soliciten el envío del listado para agilizar el trámite.

DNI en trámite o extraviado: cómo resolverlo

Una de las dudas frecuentes tiene que ver con la documentación. Muchos alumnos no cuentan con el DNI físico por extravío o renovación.

El sistema permite el uso del DNI digital. Este documento se descarga desde la aplicación Mi Argentina y sirve para completar la inscripción sin inconvenientes.

La medida busca sostener el acceso al beneficio pese a demoras en la entrega del documento físico.

Tarjeta SUBE: dónde conseguirla y cómo usarla

El beneficio del BEGU se aplica sobre una tarjeta SUBE a nombre del estudiante. Sin ese requisito, el sistema no activa el boleto gratuito.

Quienes no tengan tarjeta pueden:

  • Comprar en puntos habilitados

  • Gestionar la obtención por canales oficiales

  • Retirar en centros de atención

Una vez registrada, la tarjeta queda vinculada al alumno. Para usar el beneficio, no debe tener saldo negativo.

Alcance del beneficio: quiénes acceden

El BEGU alcanza a estudiantes de:

  • Nivel secundario

  • Secundario para adultos

  • Nivel terciario

  • Universitario

Los institutos de formación profesional no integran el esquema actual.

En el nivel primario, los alumnos viajan gratis en horario escolar con uniforme, como en años anteriores.

Tiempos de aprobación del trámite

El sistema mantiene un ritmo de validación sin grandes demoras en esta etapa. Sin embargo, el tiempo de aprobación puede variar según la cantidad de solicitudes.

Durante fines de semana largos o picos de inscripción, el volumen crece. El personal trabaja con guardias para sostener la atención, lo que puede generar tiempos de espera.

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