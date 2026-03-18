BEGU: "Estamos a la espera de que las instituciones nos envíen los listados"

En San Salvador de Jujuy, el trámite del
registra alta demanda en los primeros días de inscripción. Las autoridades informan que el sistema depende del envío de listados por parte de las instituciones educativas. Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU)
La responsable de Atributos Sociales,
Cynthia Haquim, explicó en diálogo con Canal 4 que el proceso se encuentra activo, pero con limitaciones por falta de datos de algunas escuelas.
El problema impacta de forma directa en los estudiantes, que no logran avanzar en el formulario cuando su institución no figura en el sistema.
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Listados escolares: el paso que define la inscripción
El BEGU funciona con un registro previo que cada establecimiento debe enviar. Ese listado habilita a los alumnos dentro del sistema.
Cuando el colegio no aparece, el motivo es claro: la institución aún no carga los datos. Esta situación se repite en distintos niveles educativos.
Desde el área piden a los estudiantes que consulten en sus escuelas y soliciten el envío del listado para agilizar el trámite.
DNI en trámite o extraviado: cómo resolverlo
Una de las dudas frecuentes tiene que ver con la documentación. Muchos alumnos no cuentan con el DNI físico por extravío o renovación.
El sistema permite el uso del
DNI digital. Este documento se descarga desde la aplicación Mi Argentina y sirve para completar la inscripción sin inconvenientes.
La medida busca sostener el acceso al beneficio pese a demoras en la entrega del documento físico.
Tarjeta SUBE: dónde conseguirla y cómo usarla
El beneficio del BEGU se aplica sobre una tarjeta SUBE a nombre del estudiante. Sin ese requisito, el sistema no activa el boleto gratuito.
Quienes no tengan tarjeta pueden:
Comprar en puntos habilitados
Gestionar la obtención por canales oficiales
Retirar en centros de atención
Una vez registrada, la tarjeta queda vinculada al alumno. Para usar el beneficio, no debe tener saldo negativo.
Alcance del beneficio: quiénes acceden
El BEGU alcanza a estudiantes de:
Nivel secundario
Secundario para adultos
Nivel terciario
Universitario
Los institutos de formación profesional no integran el esquema actual.
En el nivel primario, los alumnos viajan gratis en horario escolar con uniforme, como en años anteriores.
Tiempos de aprobación del trámite
El sistema mantiene un ritmo de validación sin grandes demoras en esta etapa. Sin embargo, el tiempo de aprobación puede variar según la cantidad de solicitudes.
Durante fines de semana largos o picos de inscripción, el volumen crece. El personal trabaja con guardias para sostener la atención, lo que puede generar tiempos de espera.
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