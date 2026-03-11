miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 16:52
Efemérides.

Hoy es el Día Mundial de la Siesta

Es un hábito cargado de ventajas para la salud y que, además, estimula el funcionamiento del cerebro. Por qué se conmemora el Día Mundial de la Siesta.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Este 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Siesta.

Este 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Siesta.

 

Cada 11 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Siesta. Durante el sueño, el organismo repone la energía gastada a lo largo de las actividades diarias. No obstante, hacer un breve descanso a lo largo del día es aconsejable, ya que esta práctica contribuye a mejorar el desempeño físico y la concentración y claridad mental durante el resto del día.

Tomar una siesta ofrece numerosos beneficios para la salud, destacándose especialmente su efecto positivo sobre el funcionamiento cerebral.

Este 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Siesta.

Investigaciones recientes realizadas por la Universidad Nacional de Singapur indican que los beneficios de la siesta suelen notarse de manera inmediata o a corto plazo. No obstante, es importante no prolongar demasiado este descanso, ya que un exceso de tiempo podría interferir con la calidad del sueño durante la noche.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Siesta?

La celebración se originó en Estados Unidos en 1999, gracias a la iniciativa de William Anthony y su esposa Camille, ambos expertos en salud mental. La idea central de este día es promover la importancia de la siesta y sus ventajas para el bienestar, sobre todo para quienes enfrentan rutinas diarias intensas y agitadas.

Se trata de una práctica que tiene múltiples beneficios y además potencia el cerebro.

¿Cuánto debe durar la siesta ideal?

En relación con esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que a medida que aumenta la duración del descanso, el sueño alcanza fases más profundas. Esto puede dar lugar a la conocida inercia del sueño, caracterizada por un estado de confusión y somnolencia al despertar. Por esta razón, las orientaciones habituales aconsejan:

  • Siesta breve (15 a 30 minutos): favorece la concentración y eleva el ánimo sin interferir con el descanso nocturno.
  • Siesta prolongada (90 minutos): permite atravesar un ciclo completo de sueño, incluida la fase REM, favoreciendo la retención de información y la memoria.
  • Siesta intermedia (40 a 60 minutos): puede inducir un sueño profundo, generando sensación de confusión y somnolencia al despertar.

Investigaciones llevadas a cabo por la NASA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos determinaron que descansar durante 26 minutos puede aumentar la eficiencia en un 34% y elevar la atención en un 54%.

Porqué se celebra el Día Mundial de la Siesta.

Además, los beneficios de la siesta no dependen únicamente de cuánto dura, sino también del momento del día en que se realiza. Los especialistas sugieren tomarla al menos ocho horas antes de acostarse, idealmente entre la 1 y las 3 de la tarde, para que no afecte la calidad del sueño nocturno.

Beneficios de la siesta rápida

Según los hallazgos del estudio realizado por la Universidad Nacional de Singapur, entre las ventajas más relevantes se incluyen:

  • Potencia la retención de recuerdos
  • Favorece la capacidad de asimilar y procesar datos
  • Incrementa la claridad y rapidez mental
  • Fortalece la atención y la focalización
Este 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Siesta.
  • Eleva el estado de ánimo
  • Estimula la inventiva y la imaginación
  • Disminuye los niveles de tensión y ansiedad
  • Facilita la toma de decisiones y la resolución de conflictos
  • Contribuye a la prevención de alteraciones y dolencias físicas

