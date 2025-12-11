jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 17:39
Hogar.

Los 3 trucos aconsejados por un médico para dormir con calor

“Te hará dormir fresco, incluso sin aire acondicionado”, asegura el experto. Agenda estos consejos para tener en cuenta y poder descansar por la noche.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Estos son los 3 trucos para dormir con calor, según un doctor.

Estos son los 3 trucos para dormir con calor, según un doctor.

El calor llegó decidido a instalarse. El termómetro sigue escalando sin tregua y eso se refleja en botellas de agua, abanicos improvisados entre quienes caminan por la calle. Ese instante que debería servir para recuperar energías termina convertido en horas de incomodidad sobre el colchón. Por eso, es vital tener estos trucos para no sufrirlo por la noche.

Lee además
5 lugares del cuerpo donde debés ponerte perfume para que te dure todo el día, según expertos.
Hogar.

El truco para que el perfume que usas te dure todo el día: las zonas claves del cuerpo
El truco infalible para que el aire acondicionado enfríe más y gaste menos electricidad.
Hogar.

El truco infalible para que el aire acondicionado enfríe más y gaste menos electricidad

Las noches transcurren entre sudor, malestar y una sensación de ahogo que hace casi imposible conciliar el sueño. Según recuerda la Sleep Foundation, la temperatura ideal para dormir ronda los 18,3 °C, un valor muy alejado del clima que afrontan varias regiones en estos días.

Estos son los 3 trucos para dormir con calor, según un doctor.

Afrontar las noches sofocantes es una tarea simple cuando se dispone de aire acondicionado. Sin embargo, para quienes no tienen acceso a este aparato tan buscado en pleno verano, o prefieren no llevarse una sorpresa en la factura de luz, hay varias alternativas más económicas y caseras que pueden ayudar.

Cuáles son las consecuencias de pasar calor durmiendo

Las temperaturas elevadas se encuentran entre los principales obstáculos para lograr un buen descanso nocturno. El ambiente del cuarto influye directamente en el funcionamiento del cuerpo: cuando el aire está demasiado cálido, el organismo tiene más dificultades para desprenderse del calor interno, un proceso que se realiza con mayor facilidad cuando el entorno es más fresco, señalan desde Careplus.

El calor parece que ha llegado para quedarse.

Si esa regulación térmica falla, el malestar aumenta y el bochorno se vuelve mucho más evidente. A esto se suma que dicha incomodidad interrumpe la relajación física y mental indispensable para dormir correctamente.

Diversas investigaciones indican que el organismo no consigue un sueño profundo cuando la habitación supera los 26 °C, ya que el descanso se vuelve menos reparador y pueden aparecer efectos como:

  • Rubor facial y sensación de calor.
  • Inquietud o aumento del nerviosismo.
  • Sequedad en la garganta, asociada en ocasiones a episodios de tos.
  • Sensación de falta de aire por el ambiente cargado.
  • Elevación de la temperatura corporal.
  • Dolor de cabeza, sofocos y debilidad.
Cuáles son las consecuencias de pasar calor durmiendo.

Estos son los tres trucos para dormir con calor

No obstante, los consejos del médico José Manuel Felices Farias —popular en redes como @doctorfelices— ofrecen un alivio inesperado para esas noches sofocantes en las que dormir más de un rato parece imposible. En apenas 40 segundos, el especialista detalla varias técnicas que, según afirma, “Te hará dormir fresco, incluso sin aire acondicionado”. En sus palabras, la idea es “encender el aire acondicionado de tu cuerpo”.

La primera recomendación consiste en sumergir las muñecas en agua muy fría durante medio minuto. Este gesto ayuda a refrescar la sangre que circula por todo el organismo, lo que provoca un descenso aproximado de medio grado en la temperatura corporal durante los primeros minutos al acostarse.

Las altas temperaturas son uno de los factores que complican el descanso nocturno.

La segunda alternativa consiste en mojar ligeramente un par de medias, colocarlas unos minutos en el freezer y usarlas después solo alrededor de los tobillos. “No te los calces si no quieres despertarte a las cuatro de la mañana asado de calor y acordarte del doctor Felices”, advierte el médico.

Luego propone lo que él llama “actualizar el método egipcio para 2025”, al que también se refiere como “el truco de los hoteles de lujo en Dubai”. La técnica es sencilla: rociar toda la superficie de la cama con agua fría hasta dejarla levemente húmeda. “Cuando esa humedad se evapore, la habitación bajará unos grados y será casi como descansar sobre un aire acondicionado”, explica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El truco para que el perfume que usas te dure todo el día: las zonas claves del cuerpo

El truco infalible para que el aire acondicionado enfríe más y gaste menos electricidad

El truco con el ventilador para combatir la humedad de tu casa que pocos conocen

Recibe el Guinness por tener 273 autógrafos de famosos tatuados en la espalda

Cuándo es Carnaval 2026 en Argentina y qué días son feriado

Lo que se lee ahora
Cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy.
Sociedad.

Cuándo es Carnaval 2026 en Argentina y qué días son feriado

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Plantel Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel