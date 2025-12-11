Los 3 trucos aconsejados por un médico para dormir con calor

Estos son los 3 trucos para dormir con calor, según un doctor.

El calor llegó decidido a instalarse. El termómetro sigue escalando sin tregua y eso se refleja en botellas de agua , abanicos improvisados entre quienes caminan por la calle. Ese instante que debería servir para recuperar energías termina convertido en horas de incomodidad sobre el colchón . Por eso, es vital tener estos trucos para no sufrirlo por la noche.

Las noches transcurren entre sudor , malestar y una sensación de ahogo que hace casi imposible conciliar el sueño. Según recuerda la Sleep Foundation , la temperatura ideal para dormir ronda los 18,3 °C , un valor muy alejado del clima que afrontan varias regiones en estos días.

Afrontar las noches sofocantes es una tarea simple cuando se dispone de aire acondicionado . Sin embargo, para quienes no tienen acceso a este aparato tan buscado en pleno verano, o prefieren no llevarse una sorpresa en la factura de luz , hay varias alternativas más económicas y caseras que pueden ayudar.

Las temperaturas elevadas se encuentran entre los principales obstáculos para lograr un buen descanso nocturno . El ambiente del cuarto influye directamente en el funcionamiento del cuerpo: cuando el aire está demasiado cálido, el organismo tiene más dificultades para desprenderse del calor interno, un proceso que se realiza con mayor facilidad cuando el entorno es más fresco , señalan desde Careplus .

Si esa regulación térmica falla, el malestar aumenta y el bochorno se vuelve mucho más evidente. A esto se suma que dicha incomodidad interrumpe la relajación física y mental indispensable para dormir correctamente.

Diversas investigaciones indican que el organismo no consigue un sueño profundo cuando la habitación supera los 26 °C, ya que el descanso se vuelve menos reparador y pueden aparecer efectos como:

Rubor facial y sensación de calor.

Inquietud o aumento del nerviosismo.

Sequedad en la garganta, asociada en ocasiones a episodios de tos.

Sensación de falta de aire por el ambiente cargado.

Elevación de la temperatura corporal.

Dolor de cabeza, sofocos y debilidad.

Estos son los tres trucos para dormir con calor

No obstante, los consejos del médico José Manuel Felices Farias —popular en redes como @doctorfelices— ofrecen un alivio inesperado para esas noches sofocantes en las que dormir más de un rato parece imposible. En apenas 40 segundos, el especialista detalla varias técnicas que, según afirma, “Te hará dormir fresco, incluso sin aire acondicionado”. En sus palabras, la idea es “encender el aire acondicionado de tu cuerpo”.

La primera recomendación consiste en sumergir las muñecas en agua muy fría durante medio minuto. Este gesto ayuda a refrescar la sangre que circula por todo el organismo, lo que provoca un descenso aproximado de medio grado en la temperatura corporal durante los primeros minutos al acostarse.

Las altas temperaturas son uno de los factores que complican el descanso nocturno.

La segunda alternativa consiste en mojar ligeramente un par de medias, colocarlas unos minutos en el freezer y usarlas después solo alrededor de los tobillos. “No te los calces si no quieres despertarte a las cuatro de la mañana asado de calor y acordarte del doctor Felices”, advierte el médico.

Luego propone lo que él llama “actualizar el método egipcio para 2025”, al que también se refiere como “el truco de los hoteles de lujo en Dubai”. La técnica es sencilla: rociar toda la superficie de la cama con agua fría hasta dejarla levemente húmeda. “Cuando esa humedad se evapore, la habitación bajará unos grados y será casi como descansar sobre un aire acondicionado”, explica.