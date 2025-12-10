El truco con el ventilador para combatir la humedad de tu casa que pocos conocen

El truco que no conocías para que tu ventilador funcione como un deshumidificador.

El ventilador resulta fundamental cuando sube la temperatura, aunque muchas veces no logran disminuir la sensación pegajosa que provoca la humedad. No obstante, existe un truco sencillo que permite transformarlo en una especie de deshumidificador casero y así mejorar el ambiente dentro de la vivienda.

El truco que no conocías para que tu ventilador funcione como un deshumidificador. El truco clave: combinar sal gruesa con el ventilador Esta técnica utiliza elementos económicos y fáciles de encontrar, probablemente disponibles en cualquier hogar.

Tomá un cuenco amplio y de poca profundidad .

y de . Cubrilo con una capa de sal gruesa . Este tipo de sal funciona como un absorbente natural porque retiene la humedad del aire .

. Este tipo de funciona como un porque retiene la . Ubicá el cuenco frente al ventilador. Al mover el aire, la sal retiene el excedente de humedad y ayuda a que el ambiente se sienta más fresco. Cómo reducir la humedad del ambiente con un ventilador y un método casero fácil y económico. Para que el método rinda mejor, renová la sal cuando notes que está húmeda o endurecida.

Ventajas de este método Espacios más agradables: Disminuir la humedad vuelve el calor mucho más llevadero .

Disminuir la vuelve el mucho más . Menor presencia de hongos y aromas desagradables: Un ambiente con menos humedad dificulta la aparición de moho y reduce el típico olor a encierro .

Un con menos dificulta la aparición de y reduce el típico . Alternativa accesible y ecológica: No implica invertir en equipos costosos ni generar gasto adicional de electricidad. El truco que no conocías para que tu ventilador funcione como un deshumidificador. Recomendaciones adicionales para bajar la humedad en el hogar Aireá durante la mañana temprano: Es la franja del día en la que el aire exterior acostumbra a estar menos cargado de humedad .

Es la franja del día en la que el acostumbra a estar menos cargado de . Probá con carbón activado: Distribuí recipientes pequeños en zonas propensas a la humedad , como armarios o sanitarios .

Distribuí en zonas propensas a la , como o . Mantené cerradas las aberturas en las horas más calurosas: Así evitás que ingrese más humedad del exterior. Una solución práctica y accesible. Una alternativa útil y al alcance de cualquiera Aplicando este método simple, es posible potenciar el rendimiento del ventilador y conseguir que el entorno se sienta más agradable, incluso cuando el calor y la humedad están en su punto más alto. Dale una oportunidad y disfrutá de un hogar más fresco sin gastar de más.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







