El truco con el ventilador para combatir la humedad de tu casa que pocos conocen

El truco que no conocías para que tu ventilador funcione como un deshumidificador.
El ventilador resulta fundamental cuando sube la temperatura, aunque muchas veces no logran disminuir la sensación pegajosa que provoca la humedad. No obstante, existe un truco sencillo que permite transformarlo en una especie de deshumidificador casero y así mejorar el ambiente dentro de la vivienda.
El truco clave: combinar sal gruesa con el ventilador
Esta técnica utiliza elementos económicos y fáciles de encontrar, probablemente disponibles en cualquier hogar.
Tomá un cuenco amplio y de poca profundidad.
Cubrilo con una capa de sal gruesa. Este tipo de sal funciona como un absorbente natural porque retiene la humedad del aire.
Ubicá el cuenco frente al ventilador. Al mover el aire, la sal retiene el excedente de humedad y ayuda a que el ambiente se sienta más fresco.
Para que el método rinda mejor, renová la sal cuando notes que está húmeda o endurecida.
Ventajas de este método
Espacios más agradables: Disminuir la humedad vuelve el calor mucho más llevadero.
Menor presencia de hongos y aromas desagradables: Un ambiente con menos humedad dificulta la aparición de moho y reduce el típico olor a encierro.
Alternativa accesible y ecológica: No implica invertir en equipos costosos ni generar gasto adicional de electricidad.
Recomendaciones adicionales para bajar la humedad en el hogar
Aireá durante la mañana temprano: Es la franja del día en la que el aire exterior acostumbra a estar menos cargado de humedad.
Probá con carbón activado: Distribuí recipientes pequeños en zonas propensas a la humedad, como armarios o sanitarios.
Mantené cerradas las aberturas en las horas más calurosas: Así evitás que ingrese más humedad del exterior.
Una alternativa útil y al alcance de cualquiera
Aplicando este método simple, es posible potenciar el rendimiento del ventilador y conseguir que el entorno se sienta más agradable, incluso cuando el calor y la humedad están en su punto más alto. Dale una oportunidad y disfrutá de un hogar más fresco sin gastar de más.