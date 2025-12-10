miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 18:00
Hogar.

El truco con el ventilador para combatir la humedad de tu casa que pocos conocen

Existen formas sencillas y económicas de bajar la humedad en el hogar usando un ventilador y un truco casero. Seguí paso a paso este método.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco que no conocías para que tu ventilador funcione como un deshumidificador. &nbsp;

El truco que no conocías para que tu ventilador funcione como un deshumidificador.

 

El ventilador resulta fundamental cuando sube la temperatura, aunque muchas veces no logran disminuir la sensación pegajosa que provoca la humedad. No obstante, existe un truco sencillo que permite transformarlo en una especie de deshumidificador casero y así mejorar el ambiente dentro de la vivienda.

Lee además
Enfriar la bebida es más difícil frente a las altas temperaturas.
Hogar.

El truco infalible para enfriar bebidas en 5 minutos: no necesitas ni papel húmedo ni freezer
5 lugares del cuerpo donde debés ponerte perfume para que te dure todo el día, según expertos.
Hogar.

El truco para que el perfume que usas te dure todo el día: las zonas claves del cuerpo

El truco que no conocías para que tu ventilador funcione como un deshumidificador.

El truco clave: combinar sal gruesa con el ventilador

Esta técnica utiliza elementos económicos y fáciles de encontrar, probablemente disponibles en cualquier hogar.

  • Tomá un cuenco amplio y de poca profundidad.
  • Cubrilo con una capa de sal gruesa. Este tipo de sal funciona como un absorbente natural porque retiene la humedad del aire.
  • Ubicá el cuenco frente al ventilador. Al mover el aire, la sal retiene el excedente de humedad y ayuda a que el ambiente se sienta más fresco.
Cómo reducir la humedad del ambiente con un ventilador y un método casero fácil y económico.

Para que el método rinda mejor, renová la sal cuando notes que está húmeda o endurecida.

Ventajas de este método

  • Espacios más agradables: Disminuir la humedad vuelve el calor mucho más llevadero.
  • Menor presencia de hongos y aromas desagradables: Un ambiente con menos humedad dificulta la aparición de moho y reduce el típico olor a encierro.
  • Alternativa accesible y ecológica: No implica invertir en equipos costosos ni generar gasto adicional de electricidad.
El truco que no conocías para que tu ventilador funcione como un deshumidificador.

Recomendaciones adicionales para bajar la humedad en el hogar

  • Aireá durante la mañana temprano: Es la franja del día en la que el aire exterior acostumbra a estar menos cargado de humedad.
  • Probá con carbón activado: Distribuí recipientes pequeños en zonas propensas a la humedad, como armarios o sanitarios.
  • Mantené cerradas las aberturas en las horas más calurosas: Así evitás que ingrese más humedad del exterior.
Una solución práctica y accesible.

Una alternativa útil y al alcance de cualquiera

Aplicando este método simple, es posible potenciar el rendimiento del ventilador y conseguir que el entorno se sienta más agradable, incluso cuando el calor y la humedad están en su punto más alto. Dale una oportunidad y disfrutá de un hogar más fresco sin gastar de más.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El truco infalible para enfriar bebidas en 5 minutos: no necesitas ni papel húmedo ni freezer

El truco para que el perfume que usas te dure todo el día: las zonas claves del cuerpo

El truco infalible para que el aire acondicionado enfríe más y gaste menos electricidad

Calendario Escolar 2026: fechas de inscripciones y actividades para todos los niveles educativos en Jujuy

Qué necesito para viajar a Chile: documentos, permisos, horarios y recomendaciones para jujeños

Lo que se lee ahora
calendario escolar 2026: fechas de inscripciones y actividades para todos los niveles educativos en jujuy
Educación.

Calendario Escolar 2026: fechas de inscripciones y actividades para todos los niveles educativos en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Voucher educativo diciembre 2025.
Educación.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Voucher Educativo en diciembre 2025?

Foto ilustrativa.
Legislatura.

Modificaron la Ley de Deudores Alimentarios en Jujuy: qué restricciones aplicarán a los morosos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel