lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 17:05
Hogar.

El truco infalible para que el aire acondicionado enfríe más y gaste menos electricidad

Durante el verano todos buscamos diferentes maneras de combatir el calor. Descubrí cómo hacer para que tu aire acondicionado rinda más.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Con la llegada de las altas temperaturas y el calor que no da respiro, el aire acondicionado se transformó en un aliado esencial tanto en hogares como en espacios de trabajo. Sin embargo, mantenerlo encendido puede resultar costoso: el gasto de electricidad se dispara y la boleta de luz asusta.

Por suerte, existe un truco simple que puede ayudarte a mantener el frescor y atravesar el verano sin que se dispare el consumo.

Conocé el método para sobrevivir a la ola de calor sin tener costos innecesarios.

El truco clave: persianas bajas y cortinas cerradas

La recomendación es sencilla y muy práctica: cerrá las persianas o corré las cortinas en las horas más calurosas del día (aproximadamente entre el mediodía y las 16). De este modo, el sol no incide directamente sobre los ambientes y no eleva tanto la temperatura interior.

Aunque parezca algo menor, este hábito retrasa la necesidad de encender el aire acondicionado y permite mantenerlo a una temperatura más moderada sin perder sensación de frescura.

Al impedir que los rayos del sol calienten directamente los ambientes, el aire acondicionado no tiene que esforzarse tanto para mantener el espacio fresco, lo que se traduce en un menor consumo de electricidad. Es un hábito que parece elemental, pero que suele pasarse por alto, y al final, la factura termina siendo mucho más alta.

Se recomienda cerrar para que entre la menor cantidad de luz posible.

Otros consejos para ahorrar con el aire acondicionado

Más allá de impedir que los rayos solares calienten los ambientes, existen dos consejos clave que te permitirán que el aire acondicionado funcione de manera más eficiente y reduzca el consumo energético:

  • Regulá la temperatura gradualmente: no pongas el aire acondicionado al mínimo en cuanto lo encendés. Lo recomendable es mantenerlo entre 24 y 26°C. Si todavía sentís calor, bajá de a un grado hasta encontrar el nivel cómodo, evitando así el temido “efecto congelador” y un gasto excesivo de energía.
  • Mantenelo encendido de manera constante: apagar y prender el aire de forma repetida obliga al equipo a trabajar más y aumenta el consumo eléctrico. Es más eficiente dejarlo funcionando de manera estable, conservando la temperatura y evitando picos de gasto.
De esta manera ahorrarás más energía.

Aplicar estos consejos no solo te ayudará a mantener los espacios cómodos y frescos, sino que también contribuirá a ahorrar dinero y a reducir el impacto ambiental.

