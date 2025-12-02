Insomnio: el truco viral aconsejado por un psiquiatra para dormir mejor

El truco viral de un psiquiatra experto si tenés insomnio y no podés dormir.

Levantarse en plena madrugada , entre las tres y las cinco , y experimentar dificultades para dormir es una situación que afecta a una gran cantidad de personas a nivel global. Según los especialistas , el insomnio tiene su origen en el hecho de que el sueño se compone de tres etapas fundamentales.

Una primera etapa es inicial ligera , otra profunda de ondas lentas y una fase REM . Las dos primeras se encargan de restaurar la energía corporal , mientras que la última fortalece la memoria y las capacidades cognitivas .

Dado que la primera etapa del sueño no supera las tres horas , pasada esa franja temporal la vigilancia del organismo y la facilidad para despertarse aumentan considerablemente. Por esta razón, es común que muchas personas interrumpan su descanso en plena madrugada .

El verdadero inconveniente no es únicamente despertarse , sino la complicación para retomar el sueño , lo que suele dar lugar a un enfrentamiento con el insomnio . Antes de presentar un método eficaz, conviene saber qué acciones conviene evitar :

No imponerse la idea de “ debo dormir ”: este tipo de pensamiento genera mayor tensión y ansiedad .

”: este tipo de pensamiento genera mayor y . Evitar mirar la hora : chequear el reloj puede incrementar el estrés .

: chequear el reloj puede incrementar el . No revisar el celular: la exposición a la luz azul y la estimulación cognitiva dificultan la relajación necesaria para dormir.

Que no hay que hacer si tenés problemas para dormir.

De acuerdo con el especialista en psiquiatría Alejandro Martínez Rico, estas conductas incrementan la actividad del cerebro y dificultan que se alcance el estado de calma imprescindible para conciliar el sueño.

Quién es el Dr. Alejandro Martínez Rico

El especialista español en psiquiatría, Alejandro Martínez Rico, se dedica al estudio de los trastornos del sueño y dirige la clínica MH Salud Mental, además de colaborar con el Hospital Infanta Margarita en Córdoba, España.

Posee una sólida trayectoria académica, con más de cinco másteres y diez programas de especialización universitaria, reconocimiento que le valió el premio a la Excelencia Formativa otorgado por el Colegio de Médicos de Málaga.

En su perfil de TikTok (@alejandropsiquia), compartió un video explicando un método práctico para volver a dormirse cuando uno se despierta en medio de la noche.

El truco viral de un psiquiatra experto si sufres insomnio y no puedes dormir.

La técnica de movimientos oculares: cómo funciona

De acuerdo con el Dr. Martínez, sin presionarse con la idea de “debo dormir” y evitando mirar el reloj, lo único necesario es mantener los párpados cerrados y realizar una serie de movimientos oculares específicos:

Mantener los ojos cerrados durante toda la práctica.

durante toda la práctica. Mirar hacia arriba sin abrir los párpados.

sin abrir los párpados. Bajar la mirada hacia abajo .

hacia . Girar los ojos hacia la izquierda .

hacia la . Desplazarlos hacia la derecha .

. Hacer un giro completo de los ojos en sentido horario .

de los ojos en . Completar otro giro ocular, esta vez en dirección antihoraria.

De acuerdo con el profesional, tras completar “dos o tres vueltas” del ejercicio, la persona consigue reconectarse con el sueño.

¿Por qué funciona esta práctica en la lucha contra el insomnio?

Martínez reconoce que el método puede parecer “absurdo” a primera vista, pero enfatiza su eficacia comprobada. Afirma que quienes lo intentan generalmente no logran pasar de un par de repeticiones antes de sumirse en un sueño profundo. Además, la efectividad de esta técnica se sustenta en tres fundamentos científicos:

Redirección de la Atención Mental : La mente deja de enfocarse en pensamientos ansiosos o preocupaciones y se centra en una sensación específica y tangible.

: La deja de enfocarse en pensamientos o y se centra en una sensación específica y tangible. Impulso Coordinado de Ambos Hemisferios Cerebrales : El movimiento ocular “sincroniza y activa los dos lados del cerebro ” mediante un componente tipo EMDR que favorece la comunicación y coordinación neuronal .

: El “sincroniza y activa los dos lados del ” mediante un componente tipo que favorece la y . Estimulación del Sistema Nervioso Parasimpático: La secuencia de movimientos favorece la activación del sistema parasimpático, responsable de las funciones de relajación, descanso y digestión.

Qué no hacer si te despiertas de madrugada.

El método sugerido por Martínez se integra a un conjunto de técnicas alternativas al uso de medicamentos para combatir el insomnio. Asimismo, la simplicidad y corta duración del ejercicio lo hacen especialmente conveniente para quienes desean retomar el sueño rápidamente sin tener que levantarse de la cama.