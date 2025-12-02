martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 07:03
Hogar.

Insomnio: el truco viral aconsejado por un psiquiatra para dormir mejor

El especialista señala aquellas cosas que hay qué evitar cuando se presentan dificultades para conciliar el sueño por la madrugada. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco viral de un psiquiatra experto si tenés insomnio y no podés dormir.

El truco viral de un psiquiatra experto si tenés insomnio y no podés dormir.

Levantarse en plena madrugada, entre las tres y las cinco, y experimentar dificultades para dormir es una situación que afecta a una gran cantidad de personas a nivel global. Según los especialistas, el insomnio tiene su origen en el hecho de que el sueño se compone de tres etapas fundamentales.

Lee además
Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas.
Hogar.

Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas
Los mejores trucos para eliminar las mosquitas de la cocina. 
Para tener en cuenta

Mosquitas en la cocina: los trucos para eliminarlas y qué hacer para evitar que aparezcan

Una primera etapa es inicial ligera, otra profunda de ondas lentas y una fase REM. Las dos primeras se encargan de restaurar la energía corporal, mientras que la última fortalece la memoria y las capacidades cognitivas.

El truco viral de un psiquiatra experto si tenés insomnio y no podés dormir.

Dado que la primera etapa del sueño no supera las tres horas, pasada esa franja temporal la vigilancia del organismo y la facilidad para despertarse aumentan considerablemente. Por esta razón, es común que muchas personas interrumpan su descanso en plena madrugada.

Combatir el insomnio: ¿Qué no hacer si te despertás de madrugada?

El verdadero inconveniente no es únicamente despertarse, sino la complicación para retomar el sueño, lo que suele dar lugar a un enfrentamiento con el insomnio. Antes de presentar un método eficaz, conviene saber qué acciones conviene evitar:

  • No imponerse la idea de “debo dormir”: este tipo de pensamiento genera mayor tensión y ansiedad.
  • Evitar mirar la hora: chequear el reloj puede incrementar el estrés.
  • No revisar el celular: la exposición a la luz azul y la estimulación cognitiva dificultan la relajación necesaria para dormir.
Que no hay que hacer si tenés problemas para dormir.

De acuerdo con el especialista en psiquiatría Alejandro Martínez Rico, estas conductas incrementan la actividad del cerebro y dificultan que se alcance el estado de calma imprescindible para conciliar el sueño.

Quién es el Dr. Alejandro Martínez Rico

El especialista español en psiquiatría, Alejandro Martínez Rico, se dedica al estudio de los trastornos del sueño y dirige la clínica MH Salud Mental, además de colaborar con el Hospital Infanta Margarita en Córdoba, España.

Posee una sólida trayectoria académica, con más de cinco másteres y diez programas de especialización universitaria, reconocimiento que le valió el premio a la Excelencia Formativa otorgado por el Colegio de Médicos de Málaga.

En su perfil de TikTok (@alejandropsiquia), compartió un video explicando un método práctico para volver a dormirse cuando uno se despierta en medio de la noche.

El truco viral de un psiquiatra experto si sufres insomnio y no puedes dormir.

La técnica de movimientos oculares: cómo funciona

De acuerdo con el Dr. Martínez, sin presionarse con la idea de “debo dormir” y evitando mirar el reloj, lo único necesario es mantener los párpados cerrados y realizar una serie de movimientos oculares específicos:

  • Mantener los ojos cerrados durante toda la práctica.
  • Mirar hacia arriba sin abrir los párpados.
  • Bajar la mirada hacia abajo.
  • Girar los ojos hacia la izquierda.
  • Desplazarlos hacia la derecha.
  • Hacer un giro completo de los ojos en sentido horario.
  • Completar otro giro ocular, esta vez en dirección antihoraria.

De acuerdo con el profesional, tras completar “dos o tres vueltas” del ejercicio, la persona consigue reconectarse con el sueño.

Despertarse entre las tres y las cinco de la mañana y tener dificultades para volverse a dormir es un problema que padecen muchas personas.

¿Por qué funciona esta práctica en la lucha contra el insomnio?

Martínez reconoce que el método puede parecer “absurdo” a primera vista, pero enfatiza su eficacia comprobada. Afirma que quienes lo intentan generalmente no logran pasar de un par de repeticiones antes de sumirse en un sueño profundo. Además, la efectividad de esta técnica se sustenta en tres fundamentos científicos:

  • Redirección de la Atención Mental: La mente deja de enfocarse en pensamientos ansiosos o preocupaciones y se centra en una sensación específica y tangible.
  • Impulso Coordinado de Ambos Hemisferios Cerebrales: El movimiento ocular “sincroniza y activa los dos lados del cerebro” mediante un componente tipo EMDR que favorece la comunicación y coordinación neuronal.
  • Estimulación del Sistema Nervioso Parasimpático: La secuencia de movimientos favorece la activación del sistema parasimpático, responsable de las funciones de relajación, descanso y digestión.
Qué no hacer si te despiertas de madrugada.

El método sugerido por Martínez se integra a un conjunto de técnicas alternativas al uso de medicamentos para combatir el insomnio. Asimismo, la simplicidad y corta duración del ejercicio lo hacen especialmente conveniente para quienes desean retomar el sueño rápidamente sin tener que levantarse de la cama.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas

Mosquitas en la cocina: los trucos para eliminarlas y qué hacer para evitar que aparezcan

Los trucos caseros para limpiar las juntas negras de los azulejos del baño y cocina

"Pedí permiso para caminar y no paré de correr": la historia de Julio después de un ACV

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Lo que se lee ahora
Julio Daroni tuvo un ACV a los 48 años, pasó 18 días en terapia y volvió a correr. Su historia de superación es vista como una guía para muchos. video
Historia de superación.

"Pedí permiso para caminar y no paré de correr": la historia de Julio después de un ACV

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales
Profundo pesar.

Jujuy despidió a Ekel Meyer: "Nos ha dejado un hombre de una calidad humana difícil de igualar"

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

El video se volvió viral en las redes sociales.
Sociedad.

Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso
Tucumán.

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera dentro del aula

Calor extremo - Imagen ilustrativa
Atención.

Activaron alerta naranja por calor extremo en Jujuy: qué zonas tendrán altas temperaturas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel