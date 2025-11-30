domingo 30 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de noviembre de 2025 - 19:43
Para tener en cuenta

Los trucos caseros para limpiar las juntas negras de los azulejos del baño y cocina

Tener líneas negras entre las baldosas del suelo se debe a la suciedad que se acumula en el baño y en la cocina. Cuáles son los mejores trucos caseros.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Trucos caseros para limpiar las juntas negras de los azulejos del baño.&nbsp;

Trucos caseros para limpiar las juntas negras de los azulejos del baño. 

Las juntas de los azulejos son uno de los puntos más vulnerables del baño ya que su textura porosa acumula restos de jabón, cal, grasa y humedad. Por eso existen los mejores trucos caseros para limpiarlas de la mejor manera. Los detalles, en la nota.

Lee además
Los mejores trucos para eliminar las mosquitas de la cocina. 
Para tener en cuenta

Mosquitas en la cocina: los trucos para eliminarlas y qué hacer para evitar que aparezcan
Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas.
Hogar.

Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas

image

Trucos caseros para limpiar las juntas negras de los azulejos del baño

“Juntas" se le llama al espacio entre los azulejos y las baldosas de cerámica. Allí se suele acumular mucha suciedad, debido al contacto constante con las suelas de las zapatillas y el ingreso de polvo y residuos.

image

Las juntas de los azulejos son uno de los puntos más vulnerables del baño. Su textura porosa acumula restos de jabón, cal, grasa y humedad, lo que favorece la aparición de moho en forma de manchas negras.

Además de afectar la apariencia, este deterioro puede convertirse en un foco de bacterias y malos olores si no se trata a tiempo. Aunque el problema es frecuente, existen métodos sencillos para recuperar las juntas en pocos minutos utilizando productos caseros o de fácil acceso.

Bicarbonato de sodio: es el mejor aliado para eliminar toda la suciedad de manera rápida. Al aplicar este producto, las juntas del suelo quedarán totalmente libres de cualquier bacteria.

Los materiales para eliminar las manchas negras son:

  • Bicarbonato de sodio
  • Jabón de lavaplatos
  • Cepillo
  • Guantes
  • Vinagre

Lo primero que hay que hacer es protegerse las manos con guantes, ventilar la habitación y tener todos los productos al alcance. Luego, retirá cualquier objeto o mueble que pueda interferir la limpieza.

Lavar el suelo con agua tibia, para aflojar esta suciedad y que la limpieza sea más profunda. Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio y una de jabón de lavaplatos. Si se quiere dar brillo, también se puede agregar una cucharada de vinagre.

Aplicar la disolución a las juntas y frotarlas enérgicamente con ayuda de un cepillo. Después pasar una mopa con agua tibia y por último secar todo el suelo.

Cómo prevenir que las juntas se vuelvan negras

Mantener las juntas limpias a largo plazo implica adoptar algunas rutinas simples. La primera es ventilar el baño después de cada ducha durante al menos 10 o 15 minutos. La circulación de aire ayuda a reducir la humedad persistente, una de las causas principales del moho.

image

También es útil secar las superficies donde queda agua acumulada, utilizando paños de microfibra. Para una protección prolongada, se recomienda aplicar una vez al año un sellador hidrófugo sobre las juntas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mosquitas en la cocina: los trucos para eliminarlas y qué hacer para evitar que aparezcan

Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas

Cinco trucos con limón para limpiar lugares claves de tu casa y dejarlos brillantes

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Polémica por la Barbie humana argentina: el controvertido método para no envejecer

Lo que se lee ahora
La Barbie humana confesó su método para mantenerse joven. 
Debate

Polémica por la Barbie humana argentina: el controvertido método para no envejecer

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ekel Meyer.
Luto.

Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Carlos Sadir.
Luto.

El gobernador Carlos Sadir lamentó el fallecimiento de Ekel Meyer

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta
Servicio.

Corte de agua en Alto Comedero: hasta qué hora y a qué sectores afecta

Rescate adulto mayor en Humahuaca.
Jujuy.

Rescataron a un hombre de 86 años con desnutrición y en grave estado de salud en Humahuaca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel