Tres trucos esenciales para mantener tu freidora de aire libre de olores

Tres secretos para eliminar los malos olores en la freidora de aire.
Por su gran comodidad a la hora de cocinar, la freidora de aire se han transformado en un electrodoméstico esencial en muchísimos hogares. Su ventaja radica en que permite preparar con rapidez una amplia gama de platos, desde papas fritas y galletas hasta pasteles o lasaña, entre otras opciones.
No obstante, junto con sus múltiples beneficios, surge un inconveniente: las freidoras de aire tienden a absorber olores tras un uso constante, lo que puede modificar el sabor de los alimentos que se cocinan en ellas.
Por suerte, hay tres trucos caseros sencillos y efectivos que ayudan a prevenir que los platos se vean afectados, asegurando que la comida no pierda su sabor por la acumulación de aromas anteriores.
Cómo eliminar los malos olores en la freidora de aire
El secreto para prolongar la durabilidad de una freidora de aire consiste en limpiar a fondo su interior tras cada preparación, ya que esto impide que se depositen restos de grasa o residuos que puedan generar malos olores, especialmente en la cesta de cocción y la bandeja recolectora de líquidos.
Para mantenerlas en buen estado, se pueden aplicar tres métodos caseros efectivos:
Vinagre blanco: Mezcla vinagre blanco y agua en partes iguales y aplícalo con un atomizador, paño o esponja sobre el interior del aparato. Deja que la solución repose varios minutos antes de enjuagar bien toda la superficie.
Limón: Su efecto desodorizante es parecido al del vinagre, pero con un plus de frescura natural. Para usarlo, corta medio limón y frótalo por las paredes y la cesta de la freidora, espera unos minutos y luego aclara con agua.
Bicarbonato de sodio: Espolvorea una capa de bicarbonato en el fondo del electrodoméstico y déjalo reposar varias horas; esto ayudará a absorber y neutralizar los olores desagradables.
Otro factor que contribuye a la velocidad con la que una airfryer absorbe aromas indeseados es el espacio donde se utiliza.
Preparar los alimentos en un ambiente bien aireado ayuda a minimizar la concentración de olores dentro del aparato. Por ello, se aconseja mantener ventanas abiertas siempre que se pueda o recurrir a la campana extractora para ventilar eficazmente la cocina.
Técnicas para eliminar los olores de la freidora de aire
Si bien el mantenimiento de una freidora de aire resulta mucho más ágil y práctico que limpiar un horno convencional, es fundamental prestar atención a ciertos cuidados para proteger los elementos electrónicos y la superficie antiadherente de la cesta.
Por esta razón, los especialistas sugieren aplicar estas estrategias de limpieza, que permiten eliminar los olores desagradables sin afectar la durabilidad ni el funcionamiento del electrodoméstico.
En primer lugar, es importante evitar agregar demasiada agua al limpiar la freidora.
El interior del aparato se puede asear utilizando una esponja blanda o un paño ligeramente húmedo, evitando el exceso de líquido.
La limpieza solo debe realizarse cuando el equipo esté desconectado y completamente frío, para prevenir accidentes o daños.
Por su parte, las piezas desmontables que no contengan componentes electrónicos pueden limpiarse de manera tradicional con jabón y agua o en el lavavajillas, como ocurre con la bandeja antigoteo o la cesta de cocción, que suelen acumular restos difíciles de remover una vez secos.
Partes y componentes de una airfryer
Los elementos que conforman una freidora de aire pueden diferir según la marca y el diseño específico del aparato; sin embargo, de manera general, los modelos incorporan los siguientes componentes principales:
Carcasa: Constituye el cuerpo central de la freidora, dentro del cual se ubican todos los demás componentes.
Resistencia térmica: Es el dispositivo responsable de producir el calor que permite cocinar los alimentos mediante aire caliente.
Motor de circulación: Se encarga de mover y repartir de manera uniforme el aire caliente alrededor de los ingredientes para asegurar una cocción homogénea.
Cajón o recipiente de cocción: Es el espacio destinado a colocar los alimentos durante el proceso de cocinado. Generalmente puede extraerse para simplificar su lavado.
Panel digital: Muestra información sobre la temperatura y la duración de la cocción de los alimentos.
Controles táctiles o botones: Permiten encender y apagar el equipo, ajustar la temperatura y el tiempo de cocción, y activar funciones extra o programas preestablecidos.
Recipiente recolector de grasa: Es el compartimento que acumula el exceso de aceites y jugos de los alimentos durante la cocción, facilitando su posterior limpieza.
Cable eléctrico: Es el conductor que permite conectar la freidora a la corriente eléctrica para su funcionamiento.