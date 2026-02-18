miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 16:53
Hogar.

Tres trucos esenciales para mantener tu freidora de aire libre de olores

Estos aparatos se convirtieron en aliados de la cocina moderna, permitiendo preparar todo tipo de recetas, desde papas fritas hasta pasteles y lasañas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tres secretos para eliminar los malos olores en la freidora de aire.

Tres secretos para eliminar los malos olores en la freidora de aire.

Por su gran comodidad a la hora de cocinar, la freidora de aire se han transformado en un electrodoméstico esencial en muchísimos hogares. Su ventaja radica en que permite preparar con rapidez una amplia gama de platos, desde papas fritas y galletas hasta pasteles o lasaña, entre otras opciones.

Lee además
La eficiencia en el uso y la elección de aparatos adecuados reduce el consumo eléctrico del hogar.
Consejos.

5 Trucos para el hogar: ¿Cómo reducir la factura de luz sin gastar de más?
Por qué es tan fácil obsesionarse con lo negativo.
Consejos.

Cómo liberarse de los pensamientos negativos: trucos de una especialista

No obstante, junto con sus múltiples beneficios, surge un inconveniente: las freidoras de aire tienden a absorber olores tras un uso constante, lo que puede modificar el sabor de los alimentos que se cocinan en ellas.

El principal obstáculo que enfrentan estos electrodomésticos es la acumulación de olores.

Por suerte, hay tres trucos caseros sencillos y efectivos que ayudan a prevenir que los platos se vean afectados, asegurando que la comida no pierda su sabor por la acumulación de aromas anteriores.

Cómo eliminar los malos olores en la freidora de aire

El secreto para prolongar la durabilidad de una freidora de aire consiste en limpiar a fondo su interior tras cada preparación, ya que esto impide que se depositen restos de grasa o residuos que puedan generar malos olores, especialmente en la cesta de cocción y la bandeja recolectora de líquidos.

Estos electrodomésticos han revolucionado la forma de cocinar, proporcionando una manera versátil de preparar una amplia gama de platos, que vas desde papas fritas hasta pasteles y lasañas.

Para mantenerlas en buen estado, se pueden aplicar tres métodos caseros efectivos:

  • Vinagre blanco: Mezcla vinagre blanco y agua en partes iguales y aplícalo con un atomizador, paño o esponja sobre el interior del aparato. Deja que la solución repose varios minutos antes de enjuagar bien toda la superficie.
  • Limón: Su efecto desodorizante es parecido al del vinagre, pero con un plus de frescura natural. Para usarlo, corta medio limón y frótalo por las paredes y la cesta de la freidora, espera unos minutos y luego aclara con agua.
  • Bicarbonato de sodio: Espolvorea una capa de bicarbonato en el fondo del electrodoméstico y déjalo reposar varias horas; esto ayudará a absorber y neutralizar los olores desagradables.

Otro factor que contribuye a la velocidad con la que una airfryer absorbe aromas indeseados es el espacio donde se utiliza.

El interior se puede limpiar con una esponja suave o un trapo de limpieza algo húmedo.

Preparar los alimentos en un ambiente bien aireado ayuda a minimizar la concentración de olores dentro del aparato. Por ello, se aconseja mantener ventanas abiertas siempre que se pueda o recurrir a la campana extractora para ventilar eficazmente la cocina.

Técnicas para eliminar los olores de la freidora de aire

Si bien el mantenimiento de una freidora de aire resulta mucho más ágil y práctico que limpiar un horno convencional, es fundamental prestar atención a ciertos cuidados para proteger los elementos electrónicos y la superficie antiadherente de la cesta.

Tres secretos para eliminar los malos olores en la freidora de aire.

Por esta razón, los especialistas sugieren aplicar estas estrategias de limpieza, que permiten eliminar los olores desagradables sin afectar la durabilidad ni el funcionamiento del electrodoméstico.

  • En primer lugar, es importante evitar agregar demasiada agua al limpiar la freidora.
  • El interior del aparato se puede asear utilizando una esponja blanda o un paño ligeramente húmedo, evitando el exceso de líquido.
  • La limpieza solo debe realizarse cuando el equipo esté desconectado y completamente frío, para prevenir accidentes o daños.
  • Por su parte, las piezas desmontables que no contengan componentes electrónicos pueden limpiarse de manera tradicional con jabón y agua o en el lavavajillas, como ocurre con la bandeja antigoteo o la cesta de cocción, que suelen acumular restos difíciles de remover una vez secos.
Estos electrodomésticos han revolucionado la forma de cocinar, proporcionando una manera versátil de preparar una amplia gama de platos, que van desde papas fritas hasta pasteles y lasañas.

Partes y componentes de una airfryer

Los elementos que conforman una freidora de aire pueden diferir según la marca y el diseño específico del aparato; sin embargo, de manera general, los modelos incorporan los siguientes componentes principales:

  • Carcasa: Constituye el cuerpo central de la freidora, dentro del cual se ubican todos los demás componentes.
  • Resistencia térmica: Es el dispositivo responsable de producir el calor que permite cocinar los alimentos mediante aire caliente.
  • Motor de circulación: Se encarga de mover y repartir de manera uniforme el aire caliente alrededor de los ingredientes para asegurar una cocción homogénea.
  • Cajón o recipiente de cocción: Es el espacio destinado a colocar los alimentos durante el proceso de cocinado. Generalmente puede extraerse para simplificar su lavado.
Gracias a la enorme practicidad que ofrecen al momento de preparar un alimento, las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico indispensable en millones de hogares.
  • Panel digital: Muestra información sobre la temperatura y la duración de la cocción de los alimentos.
  • Controles táctiles o botones: Permiten encender y apagar el equipo, ajustar la temperatura y el tiempo de cocción, y activar funciones extra o programas preestablecidos.
  • Recipiente recolector de grasa: Es el compartimento que acumula el exceso de aceites y jugos de los alimentos durante la cocción, facilitando su posterior limpieza.
  • Cable eléctrico: Es el conductor que permite conectar la freidora a la corriente eléctrica para su funcionamiento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

5 Trucos para el hogar: ¿Cómo reducir la factura de luz sin gastar de más?

Cómo liberarse de los pensamientos negativos: trucos de una especialista

Cómo destapar cañerías sin gastar: el truco casero que solo requiere dos ingredientes

El sándwich de morrón que es viral en redes: ¿la sensación del verano o solo estética?

Inicia la 2° etapa de inscripción en el Populorum Progressio: fechas, horarios y todas las carreras 2026

Lo que se lee ahora
ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.
Economía.

Ayuda escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Tutorias en el secundario. video
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes
Economía

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Hoy es Miércoles de Cenizas.  video
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel