Cómo liberarse de los pensamientos negativos: trucos de una especialista

Reflexionar sobre los pensamientos negativos de lo que sucede es una experiencia común en la vida cotidiana de muchas personas. La mente tiende a quedarse fijada en críticas dolorosas, fallos propios o circunstancias incómodas , como si resultara imposible desviarse de esos pensamientos. Para combatirlos, una experta aconseja estos trucos útiles.

Esta inclinación puede provocar estrés emocional, alterar el estado de ánimo y dificultar la interacción y la conexión con otras personas. La especialista Lybi Ma , quien se desempeña como editora en Psychology Today, señala que este tipo de pensamiento repetitivo no ocurre por azar.

Según Ma, el cerebro humano tiene una predisposición natural a enfocarse en los aspectos negativos , un rasgo desarrollado como estrategia de supervivencia. “Estamos programados para obsesionarnos con la tristeza y las amenazas” , comenta la profesional, un mecanismo que aumenta nuestra alerta pero que también puede mantenernos encerrados en ciclos de ansiedad y malestar emocional .

Reconocer este patrón de pensamiento constituye el paso inicial para transformarlo. Si bien la tendencia a enfocarse en lo negativo suele ser más persistente que la inclinación hacia lo positivo, Ma asegura que es factible actuar sobre ella y alterar la forma en que interpretamos los sucesos desagradables. Aplicando estrategias sencillas y prácticas , se puede reducir la fijación en lo adverso y restablecer la armonía emocional .

Lybi Ma recuerda que la negatividad es compleja y requiere trabajo consciente para ser superada.

Por qué es tan fácil obsesionarse con lo negativo

El funcionamiento del cerebro humano muestra una reactividad superior ante estímulos adversos en comparación con los positivos. Investigaciones en psicología, incluyendo los trabajos de Paul Rozin y Edward Royzman, revelan que escenas o experiencias desagradables provocan una activación neuronal más intensa.

Este sesgo hacia lo negativo no solo condiciona la memoria de eventos específicos, sino que también puede moldear nuestra percepción de los demás y de nuestra propia identidad.

Muchas personas tienden a enfocarse en las falencias ajenas o a ponerse a la defensiva ante cualquier señal de crítica. Según Lybi Ma, este comportamiento recurrente puede perjudicar los vínculos con el tiempo, porque provoca que prestemos más atención a lo que falla que a lo que funciona.

La mente le da mucha más importancia a los comentarios negativos que a los aspectos positivos del día a día.

Además, la especialista señala que solemos prever dificultades futuras y rememorar constantemente equivocaciones pasadas, lo que incrementa la ansiedad y nos distrae de los logros y experiencias positivas.

Consejos útiles para dejar de obsesionarse con las cosas malas

La primera recomendación de Lybi Ma consiste en identificar los hábitos de pensamiento negativos. Tomar conciencia de que la mente tiene tendencia a amplificar lo adverso permite crear cierta distancia y evaluar críticamente la relevancia real de esos pensamientos. Ante una preocupación recurrente o un recuerdo incómodo, la especialista sugiere cuestionarse si realmente merece tanta concentración o si se le está otorgando una importancia excesiva.

Otra táctica práctica implica evaluar la intensidad emocional de distintos recuerdos. Si dos experiencias tienen un peso afectivo similar, conviene enfocarse en la que resulte más neutral o positiva, en lugar de permitir que la negativa domine por completo la mente. Según Ma, este ejercicio contribuye a ajustar la perspectiva y a disminuir la fuerza de la preocupación.

Consejos para dejar de obsesionarse con las cosas malas, según una experta.

Del mismo modo, es recomendable interrumpir la repetición constante de errores pasados. Cuando los pensamientos insisten en revivir una equivocación, la especialista aconseja recordar que todos fallamos y que, en la mayoría de los casos, los errores no tienen la gravedad que les atribuimos.

Cómo dejar de obsesionarse con las cosas malas.

