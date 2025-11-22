Científicos revelan lo que le pasa al cerebro después de una noche sin dormir

Qué le pasa al cerebro después de una noche sin dormir.

Cuando una persona se queda sin dormir una noche, no solo se levanta cansada, sino que la forma en la que funciona el cerebro cambia ya que entra en un estado intermedio. Los detalles, en la nota.

Salud. Así se reconoce un coágulo sanguíneo y estas son las señales para estar atento

La investigación, realizada en Massachusetts con 26 voluntarios de entre 19 y 40 años, observó que la privación total de sueño desencadena procesos fisiológicos que normalmente solo ocurren durante las fases iniciales del sueño profundo.

Los participantes realizaron pruebas en dos condiciones: una noche de descanso pleno y otra de insomnio absoluto . Utilizando electroencefalogramas, resonancias magnéticas y rastreo ocular, los científicos midieron su rendimiento y las variaciones internas en el cerebro.

Cuando las personas se quedaban sin atención, experimentaban pequeños “apagones” en los que el cerebro expulsaba y luego reabsorbía el líquido cefalorraquídeo, un movimiento que normalmente ocurre en las fases tempranas del sueño no REM.

Según la investigadora Laura Lewis, profesora del MIT, estas fluctuaciones se sincronizan con los momentos en los que la mente “se va” por agotamiento. Aunque el cuerpo sigue despierto, el cerebro activa mecanismos biológicos propios del descanso nocturno.

Zinong Yang, primer autor del trabajo, explicó que cada desconexión momentánea funciona como un microciclo: el cerebro expulsa fluido, baja la actividad, pierde atención y, al retomar la concentración, vuelve a absorberlo, “reiniciando” sus funciones en segundos.

El estudio también registró cambios en el tamaño de la pupila que se alineaban con estas fallas de concentración. Antes de cada “apagón”, el sistema nervioso autónomo —responsable del ritmo cardiaco y la respiración— ajustaba señales que preparaban al cerebro como si estuviera por quedarse dormido.

Este estudio demostró que la falta de sueño desestabiliza el sistema de alerta de este órgano, que intenta compensar entrando, por breves momentos, en un estado fisiológico muy similar al del sueño.

Las consecuencias de no dormir bien

La lista de consecuencias de no dormir bien es muy amplia e incluye una gran cantidad de enfermedades. Sin embargo, hay algunas que afectan con mayor intensidad la calidad de vida de las personas, y es importante saber cuáles son.

Una de las principales consecuencias de no dormir bien es la fatiga crónica, una condición que se caracteriza por generar sensaciones de agotamiento físico y mental. Las personas que sufren de fatiga suelen estar cansadas, incluso después de haber tenido largos periodos de descanso.

Si no se duerme lo suficiente, se interrumpen los procesos reparación y regeneración celular, y las personas podrían llegar sufrir de desequilibrios hormonales.

No dormir suficiente tiene consecuencias graves tanto para el cuerpo como para la mente de las personas. Una de ellas es la pérdida de habilidades cognitivas, que se puede ver en la falta de concentración, la pérdida de la memoria en el corto plazo, y el desarrollo de otras enfermedades como el alzheimer.

Otra de las consecuencias de no dormir bien tiene que ver con el rendimiento físico, porque la privación del sueño afecta la recuperación muscular, la reparación de tejidos y la regeneración celular.

Cuando una persona está agotada, porque no pudo dormir bien, corre el riesgo de sufrir un accidente. Esto sucede, porque su nivel de concentración y su tiempo de reacción es mucho más bajo, lo que la expone a lesionarse al realizar tareas como conducir, preparar alimentos, o realizar tareas de limpieza, entre otras cosas.

Uno de los que más preocupación generan son los que pueden derivar en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. La privación del sueño puede contribuir a que el riesgo de sufrirlas aumente.

Durante el periodo de sueño y descanso el cuerpo libera células que ayudan a combatir las infecciones y las enfermedades, algo que se interrumpe si la persona no duerme lo suficiente.