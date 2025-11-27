jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 17:18
Hogar.

Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas

Incorporando simples ajustes en tus hábitos, podés conseguir que tu mirada se vea más profunda mientras cuidás la salud de tus ojos frente a agentes externos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas.

Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas.

Las pestañas no solo acompañan la expresión del rostro, sino que también actúan como una barrera esencial frente al polvo, la luz intensa y diversas partículas que podrían irritar los ojos. Aun así, el uso frecuente de cosméticos, rizadores o técnicas de extensión puede volverlas más frágiles si no reciben los cuidados adecuados.

Lee además
Si tenés perchas rotas, no las tires: el truco para aprovecharlas que es tendencia en las casas modernas
Hogar.

El truco para aprovechar las perchas rotas y no tirarlas que es tendencia
El truco para limpiar tus zapatillas de gamuza.
Increíble.

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Por ese motivo, recopilamos cinco trucos sencillos para conservar tus pestañas resistentes, saludables y con una apariencia destacada durante todo el año.

Cuidar las pestañas es clave para una mirada impactante y saludable.

1. Usá suero o sérum específico para nutrir la raíz de las pestañas

El primer paso para lograr pestañas más firmes es nutrir el folículo. Hoy existen productos específicos —como sérums y tratamientos concentrados— que favorecen un crecimiento más sólido y menos propenso al quiebre. La regularidad es fundamental: usalos a diario si querés notar cambios concretos.

2. Cepillate las pestañas con delicadeza y evitá cualquier tironeo

Un cepillado suave permite distribuir mejor los componentes beneficiosos y mantener cada pelo en su lugar. Procurá no frotar ni ejercer fuerza de más, porque esos gestos pueden debilitarlas y hasta acelerar su desprendimiento.

Con pequeños cambios en tu rutina podés lograr una mirada más intensa y proteger tus ojos de agresiones externas.

3. Retirá el maquillaje antes de dormir

Irte a dormir con rímel, delineador o restos de cosméticos acumulados puede obstruir la base de cada pelo y terminar acelerando su desprendimiento. Para evitarlo, recurrí a un limpiador suave —idealmente libre de aceites— y retiralo todo cada noche. Esta rutina constante permite que el vello se regenere correctamente y no pierda grosor ni vitalidad.

3 trucos caseros para tener unas pestañas naturales perfectas.

Si incorporás estos cuidados sencillos y les das tiempo para actuar, el cambio se vuelve evidente: pestañas más firmes, voluminosas y con un aspecto natural, que realzan la mirada y contribuyen al bienestar general de los ojos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El truco para aprovechar las perchas rotas y no tirarlas que es tendencia

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Cinco trucos con limón para limpiar lugares claves de tu casa y dejarlos brillantes

Estampida de más de 100 monos en China

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Lo que se lee ahora
Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Sin agua en sectores de Alto Comedero.
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Golpe comando en Chile a turistas argentinos
Policiales.

Golpe comando en Chile a turistas argentinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel