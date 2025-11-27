Así son los 3 trucos caseros para tener las pestañas naturales perfectas.

Las pestañas no solo acompañan la expresión del rostro, sino que también actúan como una barrera esencial frente al polvo, la luz intensa y diversas partículas que podrían irritar los ojos. Aun así, el uso frecuente de cosméticos, rizadores o técnicas de extensión puede volverlas más frágiles si no reciben los cuidados adecuados.

Por ese motivo, recopilamos cinco trucos sencillos para conservar tus pestañas resistentes, saludables y con una apariencia destacada durante todo el año.

Cuidar las pestañas es clave para una mirada impactante y saludable. 1. Usá suero o sérum específico para nutrir la raíz de las pestañas El primer paso para lograr pestañas más firmes es nutrir el folículo. Hoy existen productos específicos —como sérums y tratamientos concentrados— que favorecen un crecimiento más sólido y menos propenso al quiebre. La regularidad es fundamental: usalos a diario si querés notar cambios concretos.

2. Cepillate las pestañas con delicadeza y evitá cualquier tironeo Un cepillado suave permite distribuir mejor los componentes beneficiosos y mantener cada pelo en su lugar. Procurá no frotar ni ejercer fuerza de más, porque esos gestos pueden debilitarlas y hasta acelerar su desprendimiento.

Con pequeños cambios en tu rutina podés lograr una mirada más intensa y proteger tus ojos de agresiones externas. 3. Retirá el maquillaje antes de dormir Irte a dormir con rímel, delineador o restos de cosméticos acumulados puede obstruir la base de cada pelo y terminar acelerando su desprendimiento. Para evitarlo, recurrí a un limpiador suave —idealmente libre de aceites— y retiralo todo cada noche. Esta rutina constante permite que el vello se regenere correctamente y no pierda grosor ni vitalidad. 3 trucos caseros para tener unas pestañas naturales perfectas. Si incorporás estos cuidados sencillos y les das tiempo para actuar, el cambio se vuelve evidente: pestañas más firmes, voluminosas y con un aspecto natural, que realzan la mirada y contribuyen al bienestar general de los ojos.

