27 de noviembre de 2025 - 16:17
Sociedad.

Estampida de más de 100 monos en China

Un grupo de casi 100 macacos corrió montaña abajo en el parque Qianlingshan de China y dejó helados a los turistas que miraban desde un teleférico.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Monos en china

Un grupo de casi 100 monos sorprendió a turistas al descender de forma repentina por una montaña

Cómo fue la “estampida” de monos

Según el video difundido por medios locales, los macacos aparecen de golpe en la parte alta de la montaña y comienzan a bajar a gran velocidad. Algunos se deslizan por cables aéreos, otros saltan barandas y muros bajos antes de llegar a los caminos inferiores del parque, donde suele circular la mayor cantidad de turistas.

Las imágenes muestran a los visitantes refugiados debajo de una estructura mientras los animales pasan corriendo a pocos metros. El autor de la grabación contó al diario británico The Sun que llegó a ver “monos por todas partes” y calculó que había cerca de un centenar de ejemplares al mismo tiempo. Aun así, no se reportaron heridos ni ataques directos durante el episodio.

El parque Qianlingshan es una de las atracciones más famosas de Guiyang y es conocido justamente por su gran población de macacos, que se mueven libremente entre las áreas verdes, los templos y las zonas de paseo.

Por qué hay tantos monos y qué recomiendan las autoridades

De acuerdo con guardaparques citados por la prensa china, en la zona viven alrededor de mil monos salvajes repartidos en varios grupos. En los últimos años, la combinación de más turismo y la costumbre de algunos visitantes de alimentarlos con snacks favoreció que se concentraran en áreas muy transitadas, como la ladera donde ocurrió la estampida.

Tras la difusión del video, las autoridades del parque renovaron las advertencias de siempre: piden que los turistas no se acerquen demasiado, eviten cualquier tipo de contacto físico y, sobre todo, no lleven comida a la zona de monos, ya que eso puede generar peleas entre los animales y reacciones imprevisibles, como corridas masivas o intentos de arrebatar bolsos.

