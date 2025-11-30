Mosquitas en la cocina: los trucos para eliminarlas y qué hacer para evitar que aparezcan

Es común que en medio de las preparaciones que se realizan en la cocina aparezcan mosquitas. Existen los mejores trucos para eliminarlas ya que estos insectos pueden convertirse en una plaga rápidamente. Las medidas a tener en cuenta.

Las mosquitas de la cocina, también conocida como las de la humedad o las de la fruta, aparecen con frecuencia en esta época del año, pero también pueden surgir ante la presencia de ciertos alimentos "pasadas".

Además, estas mosquitas pueden ser perjudiciales para la salud , por lo que no sólo hay que buscar que desaparezcan de manera definitiva, sino también, evitar que vuelvan a aparecer.

Lo primero a tener en cuenta es la causa de su aparición, que como se indicó puede ser por fruta o comida en descomposición . Por lo tanto, habrá que tirar los alimentos y limpiar la zona en la que estuviesen para evitar que aparezcan nuevas.

Las mosquitas buscan reproducirse en los alimentos y contaminarlos y las larvas que se originan allí son muy pequeñas y crecen en un lapso de 7 a 14 días.

Por esa razón, existen trucos caseros que tienen gran efecto y que son menos invasivos:

Uno de ellos es colocar en un recipiente la mitad de vinagre de manzana sin alcohol, dos cucharadas de azúcar, un chorro de detergente y llenar de agua lo que resta del contenedor. Luego, hay que dejar que descanse en la cocina durante unos días y las mosquitas quedarán atrapadas en el líquido.

Para que las mosquitas de la cocina no vuelvan a aparecer, hay que seguir las siguientes recomendaciones:

Poner plantas en la cocina: es una manera de evitar su aparición o repelerlas. Pueden colocarse la albahaca y la menta ,se tratan de dos aromáticas que menos les gustan a las mosquitas por su fuerte olor.

es una manera de evitar su aparición o repelerlas. Pueden colocarse ,se tratan de dos aromáticas que menos les gustan a las mosquitas por su fuerte olor. Triturar una hoja de laurel y dejarla en un frasco abierto o colgar una rama de laurel en la cocina.

y dejarla en un frasco abierto o colgar una rama de laurel en la cocina. Cortar un limón por la mitad , pincharlo con seis clavos de olor y dejarlo en un plato sobre la mesada de la cocina.

, pincharlo con seis clavos de olor y dejarlo en un plato sobre la mesada de la cocina. Prender velas aromáticas , por ejemplo, de citronela. Su olor actúa como repelente.

, por ejemplo, de citronela. Su olor actúa como repelente. No dejar comida expuesta.

Vaciar los cestos de basura con regularidad.

Enjuagar los recipientes reciclables antes de desecharlos.

Las mejores plantas para eliminar mosquitas de la cocina

Además de ser un destacado condimiento en la cocina, la menta es una hierba aromática de fácil cultivo que posee propiedades repelentes para los insectos. Su olor, producido por la esencia de mentol que a nosotros nos gusta, a moscas y mosquitos les resulta muy desagradable, por lo que no se acercan.

image

La lavanda es indispensable en nuestro jardín, y no solamente porque es una planta colorida y resistente, sino que nos encanta por sus flores silvestres de un bello malva azulado, pero también porque su aroma es capaz de repeler a las moscas y los mosquitos.

La albahaca actúa como repelente de moscas y mosquitos, a los que aleja gracias al aroma que destila. La albahaca crece mucho y rápido, pero para ello necesita luz, calor y un riego generoso.

El tomillo, concretamente la variedad de tomillo limonero, crece muy bien en todo tipo de suelos y no exige apenas cuidados, aparte de suficiente luz.

La ruda es una planta herbácea que se utiliza con fines medicinales gracias a los aceites esenciales que contienen sus hojas. Pero, además, es una especie que ahuyenta de maravilla a las moscas y a los molestos mosquitos gracias a su potente aroma.