El truco para que el perfume que usas te dure todo el día: las zonas claves del cuerpo

5 lugares del cuerpo donde debés ponerte perfume para que te dure todo el día, según expertos.

El perfume que elegimos funciona como una prolongación de nuestra identidad y, cuando se usa adecuadamente, puede convertirse en nuestra marca olfativa durante toda la jornada. No obstante, en numerosas ocasiones notamos que el olor desaparece demasiado pronto . Para eso, este truco que te ofrecemos resulta fundamental para mantener la fragancia.

Hogar. Insomnio: el truco viral aconsejado por un psiquiatra para dormir mejor

Para tener en cuenta Los trucos caseros para limpiar las juntas negras de los azulejos del baño y cocina

Existen diversos factores que influyen en esto, desde la composición química de nuestra piel hasta la manera en que se rocía el perfume. Según los especialistas en perfumería , el secreto para que la esencia se mantenga más tiempo consiste en colocarla en los puntos estratégicos del cuerpo .

La forma en que usamos el perfume influye directamente en cuánto tiempo se mantiene el aroma. Los expertos en perfumería aconsejan rociarlo sobre las llamadas “zonas de pulso” , puntos del cuerpo donde la temperatura es más alta, lo que favorece que la fragancia se libere de manera paulatina. Entre los lugares más eficaces para aplicar la esencia se encuentran:

Estos son los 5 lugares del cuerpo donde debes ponerte perfume para que te dure, según perfumistas expertos.

El cuello , en particular la región situada detrás de las orejas, se considera uno de los puntos más efectivos para la aplicación de perfume. Al tratarse de un área con mayor temperatura, facilita que la fragancia se libere lentamente , prolongando su presencia a lo largo del día sin resultar invasiva.

Un punto cálido que ayuda a difundir la fragancia durante todo el día.

Además, al estar cerca del rostro, el aroma se percibe con facilidad por quienes te rodean, dejando una impresión delicada pero duradera.

Se recomienda aplicar la fragancia con movimientos suaves en ambos lados del cuello para lograr una difusión uniforme y constante. Evita frotar la piel tras la aplicación, ya que esto puede modificar la composición y reducir la duración del perfume.

2- Las muñecas

Las muñecas son un punto clásico para rociar perfume, debido a que su temperatura corporal facilita que la fragancia se libere de manera constante. Además, al ser una zona que se mueve con frecuencia, el aroma se dispersa de forma continua, creando un efecto más perceptible a lo largo del día.

La superficie interna de las muñecas resulta aún más efectiva, ya que está más cerca de la piel y la circulación sanguínea contribuye a propagar mejor la fragancia.

Zonas de pulso clave, donde el calor libera la fragancia de forma gradual.

Se aconseja no frotar las muñecas tras la aplicación, porque esto puede alterar las notas del perfume y disminuir su duración. Es preferible dejar que el aroma evolucione de manera natural sobre la piel.

3- La parte interna de los codos

La zona interna de los codos constituye otro punto ideal para rociar perfume, gracias a su ligero calor corporal. Similar a las muñecas, esta área favorece que la fragancia se libere paulatinamente, garantizando que el aroma permanezca perceptible durante varias horas.

Al moverse constantemente, esta parte del cuerpo contribuye a una difusión continua del perfume, permitiendo que el aroma se mantenga sin necesidad de reaplicaciones.

Los 5 lugares del cuerpo donde debés ponerte perfume para que te dure todo el día, según expertos.

Se recomienda aplicar una pequeña cantidad sobre la parte interna de los codos para lograr una proyección equilibrada del perfume. Evitá frotar la zona para que la fragancia no desaparezca antes de tiempo.

4- La parte posterior de las orejas

Aunque suele pasarse por alto al perfumar, la parte posterior de las orejas es un lugar excelente para fijar la fragancia.

Al estar cercana a las glándulas linfáticas, esta zona mantiene una temperatura ligeramente superior, lo que ayuda a que el perfume se libere de manera gradual durante todo el día.

Para que tu perfume dure más tiempo, es fundamental aplicarlo en las zonas adecuadas del cuerpo.

No se requiere aplicar demasiado; una o dos pulverizaciones son suficientes para que el aroma permanezca varias horas. Además, es fundamental evitar frotar la zona tras la aplicación, ya que esto puede modificar la estructura del perfume.

5- Las clavículas

Las clavículas representan otro lugar clave para la aplicación de perfume, ideal para quienes desean un efecto elegante y sutil que se note sin ser invasivo.

Con unas pocas gotas alcanza para que la fragancia perdure a lo largo de toda la jornada.