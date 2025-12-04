Pobreza en la Argentina: la UCA ve mejora frente a 2023 pero cuestiona la medición del INDEC

La pobreza por ingresos en la Argentina se ubicó en 31,8% en 2025, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA ) . El dato muestra una mejora estadística frente al pico de 44,7% registrado en 2023 , tras el fuerte shock inflacionario de fin de ese año. Sin embargo, el organismo advierte que la recuperación es parcial, frágil y no implica por ahora un cambio de fondo en las condiciones de vida.

El documento, titulado “Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición”, vincula la baja principalmente con la estabilización de precios posterior al ajuste de 2023-2024 y con cierta recomposición de ingresos en los sectores formales, pero remarca que los indicadores siguen en niveles similares a los de 2022 y muy lejos de perforar los pisos históricos de la pobreza.

La UCA también puso la lupa sobre la forma en que se están leyendo las estadísticas oficiales. Mientras el INDEC informó que la pobreza cayó a 31,6% en el primer semestre de 2025 , frente al 52,9% de un año antes , el Observatorio habló de un “descenso sobrerrepresentado” en los datos oficiales.

Según el centro de estudios, una parte relevante de la baja no responde únicamente a una mejora real en los ingresos, sino también a cambios metodológicos y a ajustes en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) , que hoy captura mejor ciertos ingresos y tiende a mostrar una caída más abrupta respecto de 2023. En un comunicado previo, la UCA ya había señalado que la medición oficial utiliza canastas y estructuras de gasto que pueden subestimar el costo real de vida y, en consecuencia, subestimar también la pobreza estructural .

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, sintetizó el diagnóstico de fondo: “Hay un modelo agotado, con déficit en producción, inversión y creación de empleo pleno. Se agotó desde lo productivo, lo económico y lo social”, dijo, al remarcar que en las últimas dos décadas la pobreza nunca bajó del 25%, incluso en ciclos de crecimiento.

pirámide socioeconómica La pirámide socioeconómica según nivel de ingresos mensuales de los hogares en 2025. (Gráfico UCA)

Desigualdad por nivel socioeconómico

Más allá del promedio nacional, el informe de la UCA muestra diferencias muy marcadas entre estratos sociales. Para 2025, la pobreza por ingresos se distribuye así:

Estrato medio alto : 3,5% de pobreza.

Estrato medio bajo : 28,4%.

Estrato bajo : 57,1%.

Estrato muy bajo: 71,8%.

En otras palabras, 7 de cada 10 personas del estrato más vulnerable siguen siendo pobres, aun después de la mejora global. El informe también calcula que la pobreza crónica —hogares que fueron pobres en 2024 y continúan siéndolo en 2025— alcanza al 29,9%, concentrada sobre todo en los estratos “bajo” y “muy bajo”, lo que evidencia una trampa de exclusión de la que resulta muy difícil salir.

La infancia, el rostro más duro de la pobreza

El trabajo de la UCA vuelve a confirmar que la infancia es el rostro más duro de la pobreza en la Argentina. En 2025, mientras la pobreza en los hogares sin menores a cargo se ubicó en 35,2%, en aquellos donde hay niños y niñas trepó al 58,9%. La indigencia infantil también es más alta: llega al 14,9%, lo que implica que casi uno de cada seis chicos vive en hogares que no logran cubrir siquiera la canasta alimentaria básica.

Para el Observatorio, los hogares con niños son “el grupo más expuesto a las oscilaciones del ciclo económico” y, al mismo tiempo, uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad intergeneracional. Las crisis no solo golpean más fuerte a estos hogares en el corto plazo, sino que dejan marcas en educación, salud y empleo que se arrastran a la adultez, consolidando trayectorias de exclusión que se repiten década tras década.