Dormir mejor: el simple detalle en la cama que mejora la calidad del descanso

Dormir bien no depende solo de hábitos y horarios, también influye el ambiente donde las sabanas, almohadas y colchón son super importantes. El especialista en sueño, Dr. Pablo Ferrero explica que " la textura, higiene y comodidad de las sábanas y almohadas pueden determinar si una noche es realmente reparadora o no". Según advierte, estos elementos influyen directamente en la temperatura corporal, la comodidad y la posibilidad de conciliar el sueño sin interrupciones.

Para el Dr. Ferrero, la textura de las telas y el estado de la almohada pueden marcar la diferencia entre una noche reparadora y una plagada de movimientos. Las sábanas ásperas, calurosas o que no permiten la ventilación generan incomodidad inmediata, obligando al cuerpo a cambiar de postura constantemente y modificar su temperatura. A eso se suma la importancia de una almohada que mantenga la alineación entre cabeza, cuello y columna, ya que una postura incorrecta produce tensiones que interrumpen el sueño y pueden derivar en dolores persistentes durante el día.

A esto se suma la higiene. Las sábanas acumulan sudor, células muertas, polvo y microorganismos que pueden desencadenar alergias, congestión nasal y microdespertares durante la noche. Mantenerlas limpias y renovarlas con frecuencia no sólo favorece el sueño, sino que mejora la salud integral. En el caso de las almohadas, su envejecimiento o deformación reduce el soporte cervical, y Ferrero sostiene que deben reemplazarse cuando pierden firmeza o cambian de forma.

En sus palabras, el Doctor puntualizaba que mientras más hilos tiene el juego de sabanas, mejor temperatura tendrán a la hora de dormir. "El secreto es que las sabanas estén frías" decía el Dr., mientras que explicaba que a la hora de elegir un juego de sabanas, las toquemos antes de comprar, si al tacto están frías, estas serán optimas para dormir mejor.

El “doctor del sueño” subraya que descansar mal afecta “todas las funciones del cuerpo”. Desde el sistema inmunológico hasta la capacidad de concentración, pasando por el estado de ánimo y el rendimiento diario, el impacto es global. Por eso recomienda revisar primero los factores más simples y accesibles antes de pensar en soluciones más complejas o costosas.

image Cobran relevancia las almohadas anatómicas o de doble altura, diseñadas con dos curvas distintas

Las almohadas

Dentro del universo del descanso, la almohada cumple un rol fundamental. El especialista advierte que una mala elección afecta la alineación entre cabeza, cuello y columna, generando tensiones que pueden derivar en dolores cervicales o cefaleas matutinas. Por eso remarca la importancia de elegir una almohada que acompañe la postura habitual y que mantenga su forma con el tiempo.

En este punto, cobran relevancia las almohadas anatómicas o de doble altura, diseñadas con dos curvas distintas. Ferrero explica que la parte más baja está pensada para quienes duermen boca arriba, porque permite que la cabeza se apoye en una posición neutra sin forzar el cuello. En cambio, la parte más elevada debe utilizarse al dormir de costado, ya que compensa la distancia natural entre el hombro y la cabeza, manteniendo la columna alineada y evitando inclinaciones bruscas.

Según Ferrero, “no hay función del cuerpo que no se vea afectada por dormir mal”. Destaca que el sueño reparador incide en el sistema inmune, el estado de ánimo, la memoria y el rendimiento diario. Por eso aconseja comenzar por los cambios más simples: revisar la ropa de cama, elegir una almohada acorde y garantizar un entorno que invite al descanso.