El "Doctor del Sueño" nos comparte las claves para dormir bien

Lo cierto es que el doctor llegó a la provincia de Jujuy, y en este viaje de descanso y trabajo visitó Canal 4 y todojujuy para charlar de esta temática que nos compete a todos: el sueño.

Son múltiples las aristas para comenzar a abordar la temática del “sueño”, desde los estudios que se realizan, la cantidad de personas con anomalías, la variación en “el sueño” con respecto a los años, el impacto de las tecnologías en el descanso, etc etc etc; sin embargo comenzaremos por algunas cuestiones claves: los tips para el buen dormir.

Las tres claves para el buen dormir de la mano del “doctor del Sueño”

“Si tengo que decir 3 cosas para dormir bien, voy a decir: constancia constancia constancia” comenzaba diciendo el especialista en la temática. La constancia es necesaria para general hábitos de alimentación, en la actividad física y el descanso. “Estos son los 3 pilares importantes que hay que hacer que se mantengan balanceados”

“Empezamos haciendo estudios del sueño relacionados con patologías neurológicas como la epilepsia; por eso eran muy pocos, entre dos o tres al mes. Actualmente, hacemos 20 estudios por noche y 600 por mes. Lo que creció exponencialmente es que la gente empezó a prestar más atención al insomnio, los ronquidos, las apneas, las patadas en la cama, entre tantas otras patologías. Sin embargo, la sociedad sabe poco y nada acerca del sueño; por eso mi trabajo es difundir y lograr que se comprenda la importancia vital de un buen descanso”, detalla Ferrero.

Eso hace en su libro Buenas noches (editorial Penguin), donde explica de manera didáctica cómo es el proceso del sueño y brinda herramientas para evitar los problemas con los que podemos enfrentarnos a la hora de dormir.

Actualmente, Ferrero reparte su tiempo entre su trabajo como director del Área de Sueño del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño, la divulgación en medios y redes sociales, y el asesoramiento a equipos deportivos y a empresas sobre la importancia del buen dormir de sus empleados.

El "Doctor del Sueño" estuvo en canal 4, charlando con los chicos en Todo Se Ve sobre esta "problemática en algunos casos: el sueño, el buen dormir"

¿Quién es el Dr. Pablo Ferrero, “el Dr. del Sueño”

Pablo Ignacio Ferrero (Buenos Aires, 17 de febrero de 1979) es médico experto en Medicina del Sueño, influencer y figura pública.

Director del Área de Sueño del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño. Pablo pertenece a la tercera generación de médicos de su familia. Alejandro Rodolfo Ferrero, su padre y Rodolfo G. A. Ferrero su abuelo, ambos neurólogos muy prestigiosos y con larga trayectoria en la salud argentina.

Médico experimentado con un historial demostrado de trabajo en la industria hospitalaria y de atención médica. Experto en coaching de sueño, orador, negociación, planificación comercial, habilidades analíticas, coaching y gestión de relaciones con clientes (CRM). Fuerte profesional de finanzas con un Postgrado de Responsabilidad Derivada de los Servicios de Salud enfocado en Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Las preguntas más recurrentes a la hora de hablar del sueño

Estas son solo algunas de las cuestiones que tratamos con el Doctor Pablo Ferrero, una charla imperdible para replantearnos algunos puntos a la hora de “ir a dormir”