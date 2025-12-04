Estas son las búsquedas del 2025 que hicieron los argentinos en Google y lideran la lista

Franco Colapinto , Dua Lipa , El Eternauta , el PSG y las olas de calor figuraron entre las consultas más populares de los usuarios argentinos en Google durante 2025. La empresa difundió su informe “El año en búsquedas”, donde detalla los temas que despertaron mayor curiosidad en el país a lo largo del año.

Más simple, más informado. Así podés seguir a Todojujuy en Google Discover y personalizar tus noticias

El ámbito deportivo tuvo un peso central, motorizado por citas como el Mundial de Clubes , la actuación de la Selección Argentina Sub-20 y el certamen clasificatorio rumbo a la próxima Copa del Mundo .

En ese escenario, Franco Colapinto se convirtió en la personalidad argentina más buscada de 2025, ocupando el primer puesto del listado.

Así podés seguir a TodoJujuy en Google Discover y personalizar tus noticias

A su vez, Dua Lipa volvió a conquistar al público local: su paso por Buenos Aires y la sorprendente versión en vivo de “ Tu misterioso alguien ” de Miranda! impulsaron una gran cantidad de consultas sobre la artista.

En materia de interés nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) figuró entre las búsquedas más frecuentes. Además, el “calor excesivo” se instaló como otra de las preocupaciones recurrentes para los usuarios argentinos a lo largo del año.

Dua Lipa generó gran interés en el país, sobre todo tras su paso por Buenos Aires.

Las búsquedas de los argentinos en Google durante 2025

En materia de tendencias, Google señaló que durante 2025 los usuarios argentinos se inclinaron por una diversidad notable de temas.

Dentro de las consultas que dominaron el año aparecen la Copa Mundial de Clubes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las olas de calor extremo, la Selección Argentina Sub-20, el Papa Francisco, el padrón electoral, Locomotora Oliveras, el PSG, Franco Colapinto y El Eternauta.

Estos datos muestran que las curiosidades de los usuarios abarcaron desde eventos deportivos hasta asuntos políticos, temas sociales y manifestaciones culturales que cobraron relevancia a lo largo del año.

Entre las consultas destacadas del año aparecieron la Copa Mundial de Clubes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La presencia del deporte fue tan fuerte que Google incluso elaboró un listado específico con los encuentros futbolísticos que despertaron mayor cantidad de búsquedas.

Boca Juniors vs. River Plate

Argentina vs. Brasil

River Plate vs. Platense

Auckland City vs. Boca Juniors

Argentina vs. Colombia

Racing vs. River Plate

River Plate vs. Independiente del Valle

Boca Juniors vs. Independiente

Bayern Múnich vs. Boca Juniors

Barracas Central vs. Boca Juniors

El deporte tuvo un papel central en 2025, al punto de que Google publicó un ranking con los partidos de fútbol más consultados.

Cuáles fueron las figuras más buscadas en Google por los argentinos

La modelo Julieta Prandi aparece en el cuarto lugar dentro del listado de personalidades más consultadas del año.

El quinto puesto lo ocupa Robert Prevost, identificado por muchos como el Papa León XIV, mientras que la sexta ubicación corresponde al futbolista español Ander Herrera, recientemente incorporado a Boca.

En la séptima posición se encuentra la cantante Dua Lipa; el octavo lugar queda para la actriz Mercedes Oviedo; el noveno para la productora y empresaria Cris Morena; y el décimo sitio lo completa la artista y recién electa legisladora Karen Reichardt.

Franco Colapinto se consolidó como la personalidad argentina más buscada del año.

El listado completo de las figuras más buscadas es el siguiente:

Franco Colapinto

Thiago Medina

Cristina Fernández de Kirchner

Julieta Prandi

Robert Prevost

Ander Herrera

Dua Lipa

Mercedes Oviedo

Cris Morena

Karen Reichhardt

El Eternauta, bajo la dirección de Bruno Stagnaro y con Ricardo Darín como protagonista, encabezó las búsquedas en entretenimiento.

Búsquedas de los argentinos sobre entretenimiento en Google durante 2025

En el terreno del entretenimiento, las producciones nacionales ocuparon un lugar central entre las consultas más frecuentes de los usuarios argentinos en Google.

A la cabeza del ranking aparece El Eternauta, realizada por Bruno Stagnaro y con Ricardo Darín en el rol principal.

El segundo puesto corresponde a En el barro, dirigida por Sebastián Ortega. En tercer lugar se encuentra el film Homo Argentum, en el que Guillermo Francella encarna nada menos que a dieciséis personajes.

Más abajo, en la novena posición, se ubica Menem, la serie estrenada el 9 de julio e inspirada en la vida del expresidente argentino.

Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella.

En cuanto al resto del listado, el cuarto puesto lo ocupa Anora, la producción estadounidense que se llevó el Oscar a Mejor Película, mientras que la quinta posición corresponde a Nosferatu, la remake de terror que desembarcó en los cines argentinos a comienzos de este año.

En los lugares siguientes se encuentran las series El Juego del Calamar y Adolescencia, que se ubican en el sexto y séptimo lugar, respectivamente.

Para cerrar el top diez dentro de la categoría entretenimiento, aparecen Destino final: lazos de sangre y Cómo entrenar a tu dragón, dos títulos que también concentraron un alto volumen de búsquedas.