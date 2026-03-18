El truco de WhatsApp para tener más espacio en Google Drive sin eliminar chats

Muchos usuarios de WhatsApp enfrentan problemas por la escasez de espacio tanto en sus celulares como en la nube de Google . La solución no consiste en eliminar chats importantes , sino en comprender la distinción entre la copia de seguridad tradicional y el respaldo local que la app genera automáticamente en el dispositivo cada madrugada.

Gran parte de los usuarios activa las copias automáticas sin darse cuenta de que los 15 GB gratuitos de Google Drive se comparten con otros servicios como Gmail y Google Fotos . Al alcanzar ese límite, el correo deja de recibir mensajes, lo que obliga a muchos a contratar almacenamiento adicional que podría evitarse con un ajuste correcto de la aplicación de mensajería .

Hay dos formas principales de proteger tus datos en WhatsApp : respaldo en la nube y copia local . La copia en la nube se guarda en los servidores de Google o iCloud y es la que permite recuperar los mensajes si cambias de dispositivo o pierdes tu celular .

Por su parte, el respaldo local es un archivo cifrado que la app genera automáticamente cada día a las 2 de la madrugada dentro de la carpeta interna del teléfono llamada "WhatsAppDatabases" . Este tipo de copia no ocupa espacio en tu cuenta de Google , pero solo sirve para restaurar la información en el mismo dispositivo .

WhatsApp guarda directamente todos los archivos que recibís en la memoria del dispositivo, ya que la compañía no ofrece almacenamiento permanente en sus servidores para fotos, videos o audios.

Para quienes tienen dispositivos con ranura para memoria expandible, es posible mover la información a una tarjeta SD para liberar la memoria principal.

Por eso, cada vez que llega un archivo multimedia, este puede duplicarse si no se modifica la configuración: queda almacenado dentro de la base de datos de la app y, al mismo tiempo, aparece en la galería del celular, ocupando el doble de espacio. Para evitarlo, una alternativa práctica es desactivar la visibilidad de medios en los ajustes de chat, manteniendo todos los contenidos organizados únicamente dentro de la aplicación.

Estrategias para liberar espacio y usar tarjetas SD

Cuando la memoria del teléfono se encuentra casi llena, WhatsApp ofrece la posibilidad de reducir la frecuencia de las copias de seguridad, configurándolas para que se realicen mensualmente o únicamente cuando el usuario presiona manualmente el botón de guardado.

Existen dos tipos de protecciones para tus datos.

Otra estrategia clave consiste en no incluir los videos en el respaldo en la nube, ya que suelen ser los archivos que más espacio ocupan y pueden saturar rápidamente el almacenamiento compartido de Google. Además, desde la sección de gestión de almacenamiento de la app, se puede filtrar y eliminar de manera masiva todos los archivos que superen los 5 MB, agilizando la limpieza de datos pesados.

Si el dispositivo permite usar tarjetas de memoria externas, se puede trasladar la información a una SD para liberar espacio en la memoria interna. Aunque WhatsApp no incluye una opción oficial para definir la tarjeta como almacenamiento por defecto, es posible recurrir a un explorador de archivos y mover manualmente la carpeta de la app a la tarjeta.

Es probable que tu almacenamiento en Google Drive se agote por las copias de seguridad de WhatsApp. Descubrí alternativas para liberar espacio.

Al realizar esta transferencia, hay que tener en cuenta que los archivos no aparecerán de inmediato dentro de la aplicación, por lo que esta estrategia funciona mejor como un respaldo externo o archivo de almacenamiento adicional.