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17 de marzo de 2026 - 16:59
Tecnología.

El truco de WhatsApp para dejar de estar "en línea" y ocultar tu estado

Desde la sección de ‘Privacidad’ de WhatsApp, es posible bloquear la última conexión, el estado en línea, la foto de perfil, los estados y otras funciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo no aparecer ‘en línea’ en WhatsApp. &nbsp;

Cómo no aparecer ‘en línea’ en WhatsApp.

 

Mantenerse fuera de línea en WhatsApp puede ser muy útil si querés evitar ser visto mientras usás la app de mensajería, ya sea porque estás trabajando, estudiando, o simplemente queres elegir con quien gastar tu tiempo en la app. Activar esta opción es realmente simple. Solo necesitás seguir estas instrucciones:

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  • Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  • Ir a ‘Ajustes’.
  • Dirigirse a ‘Privacidad’.
  • Seleccionar ‘Hora de últ. vez y ‘En línea’.
  • Pulsar ‘Nadie’.
Recuerda que, si eliges la opción ‘Nadie’, tampoco podrás ver la última conexión de tus contactos.

Si seleccionás ‘Nadie’, ningún usuario podrá conocer tu estado en línea ni la hora de tu última conexión en WhatsApp. Al elegir ‘Mis contactos’, únicamente las personas que tenés agregadas en tu agenda tendrán acceso a esa información.

Con la alternativa ‘Mis contactos, excepto…’ podés excluir usuarios específicos de ver tu actividad. Por otro lado, al optar por ‘Todos’, cualquier persona que use WhatsApp podrá consultar tu presencia en línea y la última vez que te conectaste. Es importante recordar que si activás ‘Nadie’, vos tampoco tendrás la posibilidad de ver la última conexión de otros usuarios.

Cuándo es recomendable ocultar el ‘En línea’ de WhatsApp

Mantener invisible el estado de “En línea” en WhatsApp puede resultar útil en múltiples circunstancias, especialmente para resguardar la privacidad o reducir las interrupciones. Por ejemplo, es una buena opción cuando se busca concentrarse en tareas laborales o académicas, evitando recibir mensajes o llamadas de manera constante.

Ocultar el estado ‘En línea’ es recomendable para proteger la privacidad o evitar molestias.

También conviene a quienes quieren explorar la app sin presiones externas, dado que algunos contactos podrían interpretar que estar conectado obliga a contestar de inmediato.

Imaginemos que una persona profesional se prepara para una exposición relevante y, con el objetivo de evitar distracciones, decide ocultar su estado de conexión. Así, puede consultar mensajes importantes o buscar información en distintos chats sin que los demás noten su actividad, disminuyendo la sensación de tener que contestar de inmediato.

De manera adicional, esta herramienta resulta útil para quienes desean marcar límites en el uso digital, ya que permite diferenciar claramente los momentos de trabajo o estudio del tiempo personal.

Esta función resulta útil para quienes necesitan enfocarse y evitar distracciones laborales o académicas.

Qué mas funciones similares de privacidad hay en WhatsApp

Dentro de las herramientas de protección de la privacidad que brinda WhatsApp, además de la opción para no mostrar cuándo estás conectado, se incluyen también:

  • Quitar las confirmaciones de lectura: Al desactivar los checks azules, tus contactos no podrán saber si revisaste sus mensajes, aunque a su vez tampoco verás cuándo ellos leen los tuyos.
  • Gestionar quién visualiza tu foto de perfil: Podés decidir si tu imagen se muestra solo a tus contactos, a nadie o a todos los usuarios de la aplicación.
  • Limitar el acceso a tus datos personales: WhatsApp permite definir quién puede consultar tu información, como la sección de ‘Info’ y tus actualizaciones de estado.
  • Bloqueo de usuarios: Evita que personas concretas puedan enviarte mensajes, ver tu foto de perfil o consultar tus datos personales.
En los ajustes de privacidad, WhatsApp ofrece diversas opciones para mantener un perfil discreto.
  • Control sobre quién te agrega a grupos: Podés establecer si cualquiera, solo tus contactos o únicamente ciertos contactos tienen permiso para incluirte en grupos.
  • Mensajes que se autodestruyen: Los textos enviados pueden configurarse para eliminarse automáticamente tras un periodo de tiempo definido.
  • Seguridad con huella digital o reconocimiento facial: Añade una barrera extra que protege el acceso a la app.
  • Notificaciones confidenciales: Es posible ocultar el contenido de los mensajes que aparecen en las alertas de notificación.

Estas herramientas ofrecen a los usuarios la posibilidad de ajustar la forma en que interactúan con la aplicación y resguardar sus datos personales mientras la utilizan.

Al activar esta función, algunas características de WhatsApp pueden quedar restringidas.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha agregado nuevas funciones como:

  • Ajustes estrictos de la cuenta.

Activar esta opción implica aplicar controles más severos en la cuenta, lo que limitará ciertas funciones de WhatsApp. Por ejemplo, cualquier archivo o material multimedia enviado por usuarios que no estén guardados en tu agenda será automáticamente bloqueado.

No mostrarte en línea en WhatsApp te permite usar la app sin que los demás adviertan tu presencia.
  • Etiquetas de miembro en los grupos.

WhatsApp ahora permite asignar etiquetas personalizadas a tu perfil dentro de cada chat grupal. Estas etiquetas sirven para comunicar a los demás miembros cuál es tu función o vínculo en ese grupo. Por ejemplo, puedes aparecer como “papá de María” en un grupo familiar y como “arquero” en el chat del equipo de fútbol.

Cada grupo admite una etiqueta única, lo que ayuda a que los participantes reconozcan tu rol y aportan claridad al contexto de las conversaciones.

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