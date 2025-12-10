miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 10:27
Pronóstico.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anunció nuevamente alerta amarilla por tormentas para Jujuy. Te adelantamos cómo sigue el clima en Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a varias regiones de Jujuy, entre ellas El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y la zona baja de Tilcara. El aviso fue actualizado durante la mañana de este miércoles e indica que la inestabilidad se intensificará entre la tarde y la noche.

verano tormentas

Cuándo comienzan las tormentas

De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, las lluvias llegarán primero al Valle y las Yungas.

  • Jueves 11: el organismo prevé condiciones mayormente nubladas durante la mañana y un incremento de la inestabilidad hacia la noche. Para San Salvador de Jujuy, se anticipan tormentas fuertes entre las 20 y la medianoche, con probabilidades de precipitación que pueden alcanzar el 70%.

  • Viernes 12: el día arrancará con tormentas fuertes en la madrugada, manteniendo una probabilidad elevada de lluvias (entre 40% y 70%). Hacia la tarde y noche, el panorama mejoraría parcialmente, aunque persistirían tormentas aisladas.

Temperaturas y viento

El jueves se espera una máxima de 27°C, con vientos leves del sector norte. El viernes, el amanecer llegará con 16°C, y por la tarde la temperatura podría escalar a 27°C, acompañada por ráfagas que oscilarán entre 13 y 22 km/h.

Zonas bajo alerta

El mapa de alertas del SMN muestra un nivel amarillo, lo que implica que podrían registrarse fenómenos meteorológicos capaces de provocar inconvenientes temporarios, como anegamientos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

La recomendación es mantenerse informado y seguir las indicaciones oficiales.

Cómo seguirá el tiempo

El fin de semana también presentará condiciones variables:

  • Sábado: mayor estabilidad, con una máxima estimada de 32°C.

  • Domingo: temperaturas elevadas que podrían llegar a 34°C, con cielo parcialmente nublado.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recuerdan que, ante tormentas intensas, es importante evitar zonas anegadas, resguardarse de la actividad eléctrica y no circular en moto o bicicleta durante ráfagas fuertes.

