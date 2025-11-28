Jujuy está bajo doble alerta amarilla por calor extremo y tormentas

La provincia de Jujuy atraviesa una jornada de inestabilidad marcada por dos alertas simultáneas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional : una por temperaturas extremas y otra por tormentas , que afectan a distintos sectores del territorio provincial.

SMN. Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Pronóstico. Rige alerta amarilla por temperaturas extremas: qué pasa en Jujuy

El Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas del SMN mantiene vigente una alerta amarilla por calor para parte de Jujuy, donde se esperan valores térmicos que podrían generar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Jujuy está bajo doble alerta amarilla por calor extremo y tormentas

Las máximas previstas para este fin de semana se ubican entre 34°C y 37°C , especialmente en el sector centro y este de la provincia.

Aunque el nivel amarillo no implica un riesgo extremo, sí requiere precaución , adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación.

ola de calor.jpg

Tormentas: alerta amarilla para gran parte del territorio

De manera paralela, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia, entre ellas:

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Tilcara y la zona baja de Doctor Manuel Belgrano.

Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad durante la tarde y noche del viernes, y nuevamente hacia el sábado y domingo. El pronóstico indica:

Viernes por la tarde y noche: tormentas y tormentas fuertes con probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%.

Sábado: tormentas aisladas durante la tarde y noche.

Domingo: posibilidad de tormentas aisladas, especialmente hacia la noche.

Estas tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas, fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos e incluso ocasional caída de granizo.

lluvias tormentas.jpg

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo indica posibles fenómenos meteorológicos peligrosos, pero que no suelen implicar un riesgo severo. Sin embargo, se aconseja mantenerse informado y tomar medidas de prevención.

Para tormentas:

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse debajo de árboles.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Para calor extremo:

Tomar agua con frecuencia.

Evitar la exposición solar entre las 10 y las 16.

Usar ropa liviana y proteger especialmente a niños y adultos mayores.

Una combinación que exige precaución

La coexistencia de calor extremo y tormentas intensas crea un contexto de inestabilidad atmosférica que puede generar cambios bruscos en pocas horas. Por ello, el SMN recomienda a la población seguir las actualizaciones oficiales y estar atentos a la evolución del clima durante todo el fin de semana.