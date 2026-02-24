"Dormir mal después de los 50 es grave": un neurólogo abrió el debate en Jujuy sobre el insomnio

El truco viral de un psiquiatra experto si tenés insomnio y no podés dormir.

Dormir mal no es solo una molestia pasajera , puede convertirse en un problema serio de salud, especialmente después de los 50 años. Así lo explicó el neurólogo Gabriel Flores Ciani en diálogo con TodoJujuy , donde analizó por qué el insomnio aumenta con la edad y qué hábitos ayudan a combatirlo.

El especialista señaló que uno de los factores centrales es biológico. “Hay una baja de melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir. Al disminuir, las neuronas no tienen el neurotransmisor que las relaja y favorece el descanso” , explicó. Según indicó, ese descenso hormonal impacta directamente en la calidad del sueño y en la recuperación física y mental.

El médico advirtió que el insomnio se volvió uno de los trastornos más extendidos en la actualidad y que la situación se intensificó en los últimos años. “Es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Después de la pandemia aumentaron mucho la ansiedad y el estrés; la mente está permanentemente estimulada”, afirmó Flores Ciani.

Esa hiperactividad mental, dijo, dificulta el momento de conciliar el sueño. Muchas personas esperan dormirse en pocos minutos y, cuando no lo logran, se frustran y se ponen más nerviosas, generando un círculo que empeora el problema.

Hábitos que pueden ayudar a dormir mejor

Flores Ciani remarcó que hay conductas cotidianas que influyen directamente en el descanso nocturno. Entre las principales recomendaciones mencionó:

Evitar mate, café u otros estimulantes al menos tres horas antes de dormir.

Reducir el uso de pantallas por la noche.

No hacer actividad física intensa en horarios nocturnos.

Leer antes de acostarse para relajar la actividad cerebral.

“El deporte a la noche puede aumentar la adrenalina y eso activa el organismo. Lo ideal es hacerlo más temprano o por la mañana”, detalló.

También sugirió no obsesionarse si el sueño no llega. “Si no podés dormir, levantate, sentate en otro lugar y leé. No desesperarse es clave”, indicó. Incluso mencionó que interactuar con mascotas puede ayudar a relajar el sistema nervioso por el efecto calmante que generan.

Más que cansancio: un tema de salud

El neurólogo insistió en que dormir mal de forma crónica no solo provoca fatiga. Puede afectar el estado de ánimo, la memoria, la concentración y el funcionamiento general del organismo. Por eso recomendó consultar con profesionales si el problema persiste.

El mensaje final fue claro: descansar bien no es un lujo ni una cuestión menor. En especial a partir de cierta edad, el sueño de calidad se vuelve un pilar fundamental para la salud física, mental y emocional.