viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 11:58
Deportes.

Augusto Batalla y un testimonio sin filtros sobre la depresión: "Tomaba dos vasos de vino para dormir"

El ex arquero de River Plate, hoy figura del Rayo Vallecano, habló de la presión del alto rendimiento y el rol de la ayuda profesional para salir de la depresión

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Augusto Batalla y un testimonio sin filtros sobre la depresión: Tomaba dos vasos de vino para dormir

Augusto Batalla y un testimonio sin filtros sobre la depresión: "Tomaba dos vasos de vino para dormir"

Augusto Batalla puso en palabras una experiencia personal que durante años quedó en silencio. El arquero argentino, formado en River Plate y hoy con presente en Rayo Vallecano, relató cómo atravesó un período de depresión profunda marcado por la presión deportiva, el aislamiento y conductas autodestructivas.

Lee además
Marcelo Gallardo tiene nuevo refuerzo
Sorpresa.

River Plate cerró a un inesperado refuerzo ecuatoriano del Chelsea
river plate derroto a gimnasia de la plata por 2 a 0
Torneo Apertura.

River Plate derrotó a Gimnasia de La Plata por 2 a 0

El testimonio surgió en una entrevista con el programa español El Chiringuito y expuso una realidad que atraviesa a muchos deportistas de elite.

Desde el inicio, Batalla describió el estado emocional que lo acompañó durante gran parte de su carrera. “En mí, en mi persona, estaba totalmente deprimido, no tenía ganas de salir, no tenía ganas de ir a entrenar, no tenía ganas de relacionarme con nadie”, expresó el futbolista, con una franqueza poco habitual en el ambiente del fútbol profesional.

El arquero explicó que esa situación no apareció de un día para otro. Se relacionó con expectativas personales muy altas y con un recorrido deportivo que no avanzó como él imaginó en sus primeros años en Núñez.

image

Las expectativas de Augusto Batalla, presión y un objetivo que no llegó

Batalla recordó que desde joven convivió con metas ambiciosas. “Cuando era pequeño me vino a buscar el Madrid. Decidí quedarme en River porque estaba pronto para debutar. Soñaba con una etapa espectacular y poder crecer”, contó. Si bien logró debutar y salir campeón, sintió que no pudo sostenerse en el primer nivel.

“Creo que fracasé, porque eran mis propios objetivos y no los pude cumplir”, afirmó. Esa autocrítica marcó su manera de atravesar los errores deportivos y el impacto emocional que estos generaron fuera de la cancha.

El arquero reconoció que la falta de manejo emocional influyó en sus decisiones. “Uno cuando es joven y no sabe administrar sus propias emociones, acciona y reacciona de mala manera. Me pasaba dentro del campo y me pasaba fuera del campo”, señaló.

El peso del entorno y la exposición pública

La presión externa también jugó un rol central en su proceso. Batalla habló del contexto que rodea a clubes como River y del impacto mediático. “River es lo más grande de América. El sistema solo espera rendimiento. Esas maquinarias no te esperan”, dijo.

Según relató, la crítica constante y la exposición pública profundizaron el desgaste personal. “Yo lo sufría en lo personal porque era mi objetivo y también me lo hacían sufrir públicamente”, explicó sobre esa etapa.

En ese escenario, el arquero comenzó a aislarse. “No quería escuchar a nadie. Pensás que ese caparazón te va a defender y es todo lo contrario”, describió al referirse al cierre emocional que mantuvo incluso con su entorno más cercano.

Familia, aislamiento y el quiebre interno

Batalla destacó que su familia siempre intentó sostenerlo, aunque él mismo levantó barreras. “Mis padres siempre estuvieron, mis amigos siempre estuvieron, pero uno va encerrándose”, expresó.

Ese aislamiento, según contó, profundizó la sensación de soledad y el malestar diario. Con el paso del tiempo, entendió que pedir ayuda no era una debilidad, sino una necesidad.

“Cuando uno es grande se empieza a dar cuenta que no está bien aislarse, que siempre está bien pedir una mano”, afirmó, en referencia al aprendizaje que dejó ese período.

El círculo vicioso de la depresión

El arquero describió con detalle cómo la depresión impactó en su rutina. “Me costaba mucho dormir. Empezás a recurrir a cosas que no están bien”, relató.

En ese contexto, confesó una situación que reflejó el nivel de desgaste emocional. “Tuve una época donde, con veinte años, tomaba dos vasos de vino para irme a dormir. No es normal que un chico de veinte años pase por esas cosas”, señaló.

Batalla explicó que ese tipo de hábitos generaron una rueda difícil de frenar. Dormir mal, rendir menos y perder motivación afectaron su vida deportiva y personal, como amigo, hermano e hijo.

El punto de quiebre y la búsqueda de ayuda

El momento clave llegó durante un préstamo en Chile. “Un año antes era el arquero de River y después estaba solo en un club muy pequeño. Ahí me pregunté qué había pasado”, recordó.

Ese contraste lo llevó a tomar una decisión. “Dije: esto hay que cambiarlo. No es lo que quiero para mi vida”, afirmó. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda profesional.

Batalla contó que comenzó un trabajo integral con psicólogo, preparador físico, kinesiólogo y entrenador de arqueros. “No se sale solo, solo no se sale”, remarcó como una de las certezas que le dejó el proceso.

La terapia y el proceso de reconstrucción

El arquero destacó el rol central de la terapia. “Fui al psicólogo y sigo yendo. Fue la persona que realmente me sacó de ahí”, aseguró.

También cuestionó los prejuicios que existen alrededor de la salud mental en el deporte. “Pensaba que ir al psicólogo era de loco. Después entendí que necesitaba una ayuda profesional porque solo no podía”, contó.

Según explicó, el proceso implicó enfrentar momentos dolorosos. “Cuando empezás a rascar, duele. Pero ahí encontrás tu verdad”, expresó, al describir el trabajo interno que realizó durante esos años.

Un presente distinto y un mensaje claro

Con el paso del tiempo, Batalla logró recuperar equilibrio personal y continuidad deportiva. “Empezás a estar en paz con vos mismo y aparecen las ganas de entrenar, de cuidarte, de trabajar más”, señaló.

Ese cambio dio lugar a un presente sólido en Rayo Vallecano, donde el arquero disfruta de su carrera con otra mirada. “Después de muchos años, deportivamente me levanté y personalmente crecí un montón”, resumió.

Su testimonio dejó en evidencia una problemática frecuente en el alto rendimiento y pone sobre la mesa la importancia del acompañamiento y la salud mental en el deporte profesional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate cerró a un inesperado refuerzo ecuatoriano del Chelsea

River Plate derrotó a Gimnasia de La Plata por 2 a 0

River Plate visita a Rosario Central por la fecha 3

Quién es Kendry Paez y de qué juega el nuevo refuerzo de River Plate

Djokovic lo hizo de nuevo: venció a Sinner y es finalista del Abierto de Australia

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet.
LaLiga.

Jujuy Básquet cayó ante Colón de Santa Fe

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

Foto ilustrativa. video
Salud.

Qué hay que hacer cuando una persona está sufriendo un infarto

Casamiento viral y en las alturas. video
Celebración.

Amor en la Puna: se casaron en la Laguna de Pozuelos y conmovieron a todos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel