Quiénes podrían ser los primeros refuerzos de River Plate en 2026

River continúa negociando para reforzar el equipo de Gallardo de cara a 2026.

Marcelo Gallardo ya puso en marcha la planificación del 2026 para River , y el club inició varias gestiones de manera formal con el objetivo de reforzar el plantel de cara al próximo año, en el que la CONMEBOL Sudamericana será el torneo prioritario.

El equipo de Núñez comenzó a moverse en el mercado para incorporar nuevos futbolistas de cara a la temporada que se avecina, definiendo claramente sus principales necesidades. En las últimas semanas, River se despidió de Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez, Milton Casco y Miguel Ángel Borja .

Por otra parte, Facundo Colidio está siendo seguido desde Brasil y podría convertirse en una de las posibles ventas, aunque sigue siendo un jugador del gusto de Gallardo. Se esperan más propuestas que podrían derivar en nuevas bajas dentro del plantel profesional.

Además, aunque todo apuntaba a la continuidad de Giuliano Galoppo , aparecieron ciertos detalles que retrasan su permanencia en el club.

Los refuerzos que River busca para 2026

Gianluca Prestianni.

River ya presentó sus primeras ofertas formales para incorporar a Fausto Vera, Julio Soler y Gianluca Prestianni. Entre estas opciones, la negociación por el mediocampista central del Atlético Mineiro es la más avanzada y podría cerrarse en las próximas horas.

Fausto Vera no logró rendir al máximo en Brasil, y la propuesta de River consiste en un préstamo con cargo y con opción de compra. La operación prevista para el lateral izquierdo del Bournemouth, de la Premier League, sigue la misma fórmula.

Un elemento clave en ambos casos es que los futbolistas manifestaron su interés en vestir la camiseta de River, lo que llevó al club a acelerar las gestiones por los dos.

Marcelo Gallardo comenzó a planificar el 2026 de River.

Por otro lado, River presentó una oferta por Gianluca Prestianni, quien expresó su intención de sumarse al plantel de Núñez; sin embargo, desde Portugal la consideraron insuficiente y la rechazaron. En las próximas horas, el Millonario planea enviar un representante para negociar en persona con el Benfica.

Echeverri, sin chances de volver a River

Esto deja prácticamente cerrada la puerta para el regreso de Echeverri, quien intentó volver a River, pero el Manchester City no accedió a negociar con el club de Núñez. Por otro lado, se espera que tras la final del Trofeo de Campeones, River active las gestiones por Santiago Ascacíbar.

Fausto Vera, a un paso de convertirse en el primer refuerzo de River.

Entre las conversaciones que no llegaron a buen puerto figuran Luciano Gondou, Román Vega, Kevin Amaro, Aníbal Moreno y Emiliano Martínez, todos ellos descartados debido a las elevadas exigencias económicas de sus clubes.