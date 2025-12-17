miércoles 17 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de diciembre de 2025 - 17:30
Fútbol.

Quiénes podrían ser los primeros refuerzos de River Plate en 2026

Marcelo Gallardo comenzó a planificar el 2026 de River y el Millonario abrió varias negociaciones formalmente para reforzarse de cara al próximo año.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
River continúa negociando para reforzar el equipo de Gallardo de cara a 2026. &nbsp;

River continúa negociando para reforzar el equipo de Gallardo de cara a 2026.

 

Marcelo Gallardo ya puso en marcha la planificación del 2026 para River, y el club inició varias gestiones de manera formal con el objetivo de reforzar el plantel de cara al próximo año, en el que la CONMEBOL Sudamericana será el torneo prioritario.

Lee además
Sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026.
Fútbol argentino.

AFA sorteó los cruces de la Copa Argentina 2026: ¿Cuáles son los rivales de River y Boca?
tras irse de river plate, miguel borja sorprendio: no le cierro las puertas a boca
Fútbol.

Tras irse de River Plate, Miguel Borja sorprendió: "No le cierro las puertas a Boca"

El equipo de Núñez comenzó a moverse en el mercado para incorporar nuevos futbolistas de cara a la temporada que se avecina, definiendo claramente sus principales necesidades. En las últimas semanas, River se despidió de Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez, Milton Casco y Miguel Ángel Borja.

River continúa negociando para reforzar el equipo de Gallardo de cara a 2026.

Por otra parte, Facundo Colidio está siendo seguido desde Brasil y podría convertirse en una de las posibles ventas, aunque sigue siendo un jugador del gusto de Gallardo. Se esperan más propuestas que podrían derivar en nuevas bajas dentro del plantel profesional.

Además, aunque todo apuntaba a la continuidad de Giuliano Galoppo, aparecieron ciertos detalles que retrasan su permanencia en el club.

Los refuerzos que River busca para 2026

Gianluca Prestianni.

River ya presentó sus primeras ofertas formales para incorporar a Fausto Vera, Julio Soler y Gianluca Prestianni. Entre estas opciones, la negociación por el mediocampista central del Atlético Mineiro es la más avanzada y podría cerrarse en las próximas horas.

Fausto Vera no logró rendir al máximo en Brasil, y la propuesta de River consiste en un préstamo con cargo y con opción de compra. La operación prevista para el lateral izquierdo del Bournemouth, de la Premier League, sigue la misma fórmula.

Un elemento clave en ambos casos es que los futbolistas manifestaron su interés en vestir la camiseta de River, lo que llevó al club a acelerar las gestiones por los dos.

Marcelo Gallardo comenzó a planificar el 2026 de River.

Por otro lado, River presentó una oferta por Gianluca Prestianni, quien expresó su intención de sumarse al plantel de Núñez; sin embargo, desde Portugal la consideraron insuficiente y la rechazaron. En las próximas horas, el Millonario planea enviar un representante para negociar en persona con el Benfica.

Echeverri, sin chances de volver a River

Esto deja prácticamente cerrada la puerta para el regreso de Echeverri, quien intentó volver a River, pero el Manchester City no accedió a negociar con el club de Núñez. Por otro lado, se espera que tras la final del Trofeo de Campeones, River active las gestiones por Santiago Ascacíbar.

Fausto Vera, a un paso de convertirse en el primer refuerzo de River.

Entre las conversaciones que no llegaron a buen puerto figuran Luciano Gondou, Román Vega, Kevin Amaro, Aníbal Moreno y Emiliano Martínez, todos ellos descartados debido a las elevadas exigencias económicas de sus clubes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

AFA sorteó los cruces de la Copa Argentina 2026: ¿Cuáles son los rivales de River y Boca?

Tras irse de River Plate, Miguel Borja sorprendió: "No le cierro las puertas a Boca"

River Plate es el primer campeón de la Messi Cup

Diego López firmó la renovación con Gimnasia de Jujuy: "Esta es mi casa"

El PSG se corona campeón intercontinental en penales épicos ante Flamengo

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy jugará la Primera Nacional 2026 (Archivo)
Formato.

Cómo se jugaría la Primera Nacional 2026

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Asueto por las fiestas
Decreto.

Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Dos mayores detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero (Foto ilustrativa) video
Inseguridad.

Dos mayores están detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero

Foto ilustrativa.
Educación.

Reprogramaron las evaluaciones en escuelas secundarias y superiores de Jujuy: cuándo serán

Barrio Tupac Amaru, donde asesinaron a Juan Vanega de 15 años. video
Inseguridad.

Vecina de Alto Comedero reveló que también mataron a su hermano en esa zona

Aeropuerto de Jujuy.
Aeropuertos.

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel