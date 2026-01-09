viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 16:59
Hogar.

El truco usado por japoneses para dormir frescos sin ventilador ni hielo

Un método natural y sencillo permite descansar toda la noche sin sufrir el calor, aprovechando estrategias tradicionales que priorizan el confort corporal.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco usado por japoneses para dormir frescos sin ventilador ni hielo.

El truco usado por japoneses para dormir frescos sin ventilador ni hielo.

Pasar las noches con altas temperaturas puede ser todo un reto para dormir. Sin embargo, los japoneses, reconocidos por sus soluciones ingeniosas y funcionales, existe un truco que no requiere ventiladores ni estrategias como colocar bolsas de hielo. Se trata de un método sencillo y eficaz que ayuda a quedarse dormido incluso en días de mucho calor.

Uno de los secretos más valorados de la cultura japonesa es el shikibuton, un colchón tradicional delgado confeccionado con fibras naturales como algodón o bambú.

Truco japonés para estar fresco al dormir.

Este estilo de cama favorece la circulación del aire y evita que se acumule calor, a diferencia de los colchones occidentales más gruesos, que tienden a retener temperatura. Además, se coloca directamente sobre el piso, donde el ambiente suele ser más fresco.

Enfocarse en refrescar el cuerpo, no el cuarto

Otro secreto japonés consiste en concentrarse en bajar la temperatura corporal en lugar de enfriar toda la habitación. Para lograrlo, se utilizan paños húmedos o compresas frías colocadas en zonas estratégicas como el cuello, las muñecas o los tobillos antes de dormir. Esta técnica contribuye a disminuir rápidamente la sensación de calor de forma eficaz.

Dormir en noches calurosas puede convertirse en un verdadero desafío.

Materiales naturales en las sábanas

En Japón, también prefieren utilizar fundas y sábanas de algodón o lino, debido a que estos tejidos facilitan la transpiración y favorecen la circulación del aire mientras se duerme. Por el contrario, evitan las telas sintéticas, que tienden a incrementar la sudoración y producen una sensación de incomodidad.

Consejos para aplicar este truco en tu casa

Si te interesa experimentar el método japonés para dormir más fresco, te compartimos algunos pasos sencillos y prácticos para implementarlo.

Ola de calor en el país.
  • Optá por un shikibuton o colchón fino elaborado con fibras naturales.
  • Elegí una almohada de trigo sarraceno, que permite la ventilación y brinda un soporte correcto para la cabeza y el cuello.
  • Antes de acostarte, apoyá una toalla humedecida y fría en zonas estratégicas del cuerpo.
  • Sustituí tus sábanas habituales por tejidos ligeros de algodón o lino, que favorecen la circulación del aire y mantienen la frescura.

